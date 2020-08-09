Вибори в Білорусі: Тихановська залишила свою квартиру з міркувань безпеки

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська ввечері 8 серпня залишила свою квартиру з міркувань безпеки, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода. До цього під будинком Тихановської зібралися співробітники правоохоронних органів у цивільному і під’їхав мікроавтобус.

Як повідомила речниця Тихановської Ганна Красуліна, «після того, як затримали її [Тихановської] людей, ми хотіли, щоб вона не залишалася сама».

8 серпня в Мінську затримали очільницю штабу Тихановської Марію Мороз. Ще двох представників штабу Антона Сташевського й Олега Мойсеєва викликали до Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією. Пізніше Сташевського доставили до слідчого комітету. Всі затримані не виходять на зв’язок.

Крім того, 8 серпня в Мінську невідомі затримали Марію Колесникову, соратницю Тихановської. Через деякий час її відпустили. У штабі Тихановської розповіли, що Колесникову з кимось «переплутали».

«Мабуть, мене вирішили затримати помилково. Дуже швидко з’ясувалося, що Колесникова Марія Олександрівна 1982 року народження – це не та людина, кого вони хотіли затримувати. Мене посадили в автобус і дуже ввічливо запитали, куди я збиралася. Я сказала, що на вечерю. І тоді вони мене привезли ось сюди», – так прокоментувала інцидент Марія Колесникова білоруській службі Радіо Свобода.

9 серпня в Білорусі відбуваються вибори президента, на яких чинний голова держави Олександр Лукашенко балотується на новий термін після 26 років правління.

Виборча кампанія супроводжувалася протестами і переслідуванням представників опозиції.