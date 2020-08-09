Вибори в Білорусі: Тихановська залишила свою квартиру з міркувань безпеки

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська ввечері 8 серпня залишила свою квартиру з міркувань безпеки, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода. До цього під будинком Тихановської зібралися співробітники правоохоронних органів у цивільному і під’їхав мікроавтобус.
Як повідомила речниця Тихановської Ганна Красуліна, «після того, як затримали її [Тихановської] людей, ми хотіли, щоб вона не залишалася сама».
8 серпня в Мінську затримали очільницю штабу Тихановської Марію Мороз. Ще двох представників штабу Антона Сташевського й Олега Мойсеєва викликали до Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією. Пізніше Сташевського доставили до слідчого комітету. Всі затримані не виходять на зв’язок.
Крім того, 8 серпня в Мінську невідомі затримали Марію Колесникову, соратницю Тихановської. Через деякий час її відпустили. У штабі Тихановської розповіли, що Колесникову з кимось «переплутали».
«Мабуть, мене вирішили затримати помилково. Дуже швидко з’ясувалося, що Колесникова Марія Олександрівна 1982 року народження – це не та людина, кого вони хотіли затримувати. Мене посадили в автобус і дуже ввічливо запитали, куди я збиралася. Я сказала, що на вечерю. І тоді вони мене привезли ось сюди», – так прокоментувала інцидент Марія Колесникова білоруській службі Радіо Свобода.
9 серпня в Білорусі відбуваються вибори президента, на яких чинний голова держави Олександр Лукашенко балотується на новий термін після 26 років правління.
Виборча кампанія супроводжувалася протестами і переслідуванням представників опозиції.
Вибори у Білорусі: нові дані після реєстрації кандидатів
- Шості вибори в історії незалежної Білорусі
- Відбудуться 9 серпня 2020 року;
- ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп зі збору підписів із 55 заявок;
- 14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Ганну Конопацьку, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечня кандидатами у президенти.
- Люди в багатьох містах Білорусі вийшли на вулиці ввечері 14 липня після того, як Центрвиборчком відмовився зареєструвати кандидатами Віктора Бабарика та Валерія Цепкала, яких називають найреальнішими конкурентами Олександра Лукашенка.
- З початку виборчої кампанії правозахисники нарахували понад 700 затриманих: учасників «ланцюгів солідарності», членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, журналістів та просто перехожих на вулицях. 129 людей були покарані адміністративними арештами, 252 оштрафовані.
- Головного опозиційного політика Миколу Статкевича, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;
- 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже майже 26 років;
- Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки).
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