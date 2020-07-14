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14 липня 2020, Київ 13:32
Новини | Міжнародні

ЦВК Білорусі не зареєструвала кандидатом у президенти заарештованого Бабарика

Віктор Бабарико на пресконференції незадовго до затримання, Мінськ, 11 червня 2020 року

Центральна виборча комісія Білорусі на засіданні 14 липня відмовилася реєструвати Віктора Бабарика кандидатом у президенти, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Причиною такого рішення в ЦВК назвали незадекларовану власність в офшорах. Ці дані комісія отримала від Комітету держконтролю Білорусі.

Віктор Бабарико, колишній голова правління «Білгазпромбанку», вважався найбільш серйозним потенційним опонентом незмінного вже 26 років глави держави Олександра Лукашенка на майбутніх виборах. Деякі неофіційні опитування громадської думки показували, що за Бабарика готові голосувати до половини всіх виборців.

Після початку президентської кампанії Бабарико та члени його ініціативної групи разом із сином були поміщені в СІЗО. Політика та його соратників звинувачують у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків і пропонуванні хабаря.

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