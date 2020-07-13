З початку виборчої кампанії в Білорусі затримали понад 700 людей

Загальна кількість затриманих з початку виборчої кампанії в Білорусі склала не менш як 703 людини, з яких 129 були засуджені до адміністративного арешту, а 252 – оштрафовані. Про це йдеться в звіті Білоруського Гельсінського комітету та центру «Весна».

За словами правозахисників, міжнародні організації продовжують закликати білоруську владу припинити репресії і провести чесні вибори. Деякі члени Європарламенту говорили про необхідність відновити санкції проти білоруського керівництва в разі відмови звільнити всіх політв’язнів. Влада продовжує політику репресій проти мирних демонстрантів, блогерів і політичних активістів.

Число політв’язнів сягнуло 24, ідеться в звіті.

На думку спостерігачів, виборча кампанія не відповідає міжнародним стандартам чесних демократичних виборів, заснованих на принципах рівної політичної боротьби.

Зокрема, один із кандидатів у президенти Олександр Лукашенко фактично розгорнув активну кампанію з використанням державних засобів інформації, а також ресурсу виконавчої влади «Вертикаль».

Кандидати в президенти повинні зареєструватися 14 липня.

Вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня. На даний момент у них беруть участь шість осіб, включно з чинним президентом Лукашенком.

Після публікації опитувань про рейтинг Лукашенка в травні цього року з’явився мем «Саша 3%», а написи «3%» миттєво з’явилися в усій Білорусі – на сміттєвих баках, на зупинках, на численних фотоколажах в інтернеті. Під час акцій солідарності із затриманими політиками та активістами 18–20 червня багато білорусів виходили в майках із цим мемом.

Головний опонент Лукашенка, екскерівник «Білгазпромбанку» Віктор Бабарико перебуває під арештом у СІЗО. Його звинувачують у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків і хабарництві. Його разом із сином затримали в останній день здачі підписів до виборчкомів.

У ще одного кандидата, засновника Парку високих технологій Валерія Цепкала після перевірки Центрвиборчкому залишилося всього 75 тисяч підписів, це менш як половина зібраних. Для реєстрації необхідно щонайменше 100 тисяч.

Світлана Тихановська також зібрала підписи, її чоловік, відеоблогер Сергій Тихановський, перебуває під арештом.