Виборчкоми Білорусі визнають недійсними здані на перевірку підписи за Бабарика і Цепкала

Радянська районна виборча комісія міста Гомель не визнала справжнім жоден зданий на перевірку підпис на підтримку потенційних кандидатів у президенти Білорусі Віктора Бабарика і Валерія Цепкала. У результаті Бабарико втратив 4870 підписів, а Цепкало – 1956.

В одному з районів Вітебська недійсними визнані 1221 підпис за Цепкала. У Світлогорську – 1577 підписів, повідомляє «Настоящее время».

У МВС Білорусі також заявили, що проводять перевірку за фактами «протиправної діяльності» Валерія Цепкала після звернення громадянина Туреччини. Якщо на Цепкала заведуть кримінальну справу, то вона буде вже третьою, порушеною проти потенційних суперників чинного президента Олександра Лукашенка на майбутніх виборах.

Раніше розслідування почали проти відеоблогера Сергія Тихановського й ексголови «Белгазпромбанку» Віктора Бабарика – обидва вони були заарештовані.

Президентські вибори в країні призначені на 9 серпня. Голова ЦВК Білорусі недавно підтвердила, що на даний момент у кампанії беруть участь сім осіб. Крім чинного президента Олександра Лукашенка, це: