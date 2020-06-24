Держдепартамент США закликав Білорусь поважати громадянські права

Влада Білорусі відчуває зростаючий тиск міжнародної спільноти через затримання принаймні 14 журналістів, трьом з яких висунули звинувачення за репортажі з акцій протесту проти чергового президентського строку Олександра Лукашенка.

Десятки судових засідань, включаючи близько 50 у Мінську, відбулися 22 червня у справах про участь у протестній акції «Ланцюг солідарності». Більшість затриманих звинувачені в участі в «несанкціонованій маніфестації» або «непокорі поліції».

Деякі із затриманих вже постали перед судом – серед них журналісти, що висвітлювали громадянські акції 19 і 20 червня на підтримку незалежних і опозиційних кандидатів у президенти Білорусі.

Медіакорпорація Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода отримала електронного листа Державного департаменту США, в якому міститься заклик до уряду Білорусі поважати права людини, демократичні норми і виконувати зобов’язання, взяті на себе в якості учасника ОБСЄ (Організації з безпеки і співпраці в Європі). Ці зобов’язання передбачають зокрема забезпечення вільних і справедливих виборів.

«Вільні та справедливі вибори – це щось більше, ніж події, що відбуваються власне в день голосування. Ми закликаємо уряд Білорусі забезпечити рівні умови для всіх, хто бажає взяти участь у виборах, включаючи реєстрацію кандидатів, доступ до ЗМІ та інші аспекти кампанії», – йдеться у листі Держдепартаменту США, адресованому білоруській владі.

«Повага фундаментальних свобод, включаючи свободу мирних зібрань, свободу слова і свободу асоціацій, має вирішальне значення для зміцнення взаємин між США і Білоруссю», – мовиться у заяві.

Тиск на ЗМІ в Білорусі збігається з тиском Лукашенка на лідерів опозиції. Заарештовано головних потенційних кандидатів, і це, як вважають спостерігачі, стало найбільшим викликом Олександру Лукашенку за весь період його правління.

Білоруська Асоціація журналістів і 40 засобів масової інформації, що діють в Білорусії, 23 червня випустили спільну заяву з вимогою припинити «переслідування журналістів». У заяві міститься звинувачення на адресу білоруської влади в застосуванні насильства проти працівників ЗМІ.

Президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня. Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, балотується на шостий термін.