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23 червня 2020, Київ 23:21
Новини | Міжнародні

Біля посольства Білорусі у Києві відбулася акція на підтримку демократичних виборів у країні

Акція відбулася біля посольства Білорусі у Києві

У вівторок, 23 червня, біля посольства Білорусі у Києві відбулася акція на підтримку права білорусів на демократичні вибори. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

В акції брали участь кілька десятків українців та білорусів, які проживають в Україні. Вони протестували проти політичних репресій та переслідувань у Білорусі на тлі виборчої кампанії.

Учасники мітингу тримали національні білоруські прапори з гербом «Пагоня», а також плакати з лозунгами: «Свободу не спинити», «Живе Білорусь», «СтопТарган». Також були плакати з закликом до президента Білорусі Олександра Лукашенка «йти на пенсію».

Президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня. Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, балотується на шостий термін.

У Білорусі протестують проти висунення Лукашенка на шостий президентський термін – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

У Білорусі протестують проти висунення Лукашенка на шостий президентський термін – фоторепортаж

Нинішній мітинг – це найбільша цьогорічна політична акція протесту в Білорусі. Попри епідемію коронавірусної хвороби, на протест у Мінську зібралося понад 1000 осіб

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