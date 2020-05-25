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25 травня 2020, Київ 19:20
Фотогалереї

У Білорусі протестують проти висунення Лукашенка на шостий президентський термін – фоторепортаж

Нинішній мітинг – це найбільша цьогорічна політична акція протесту в Білорусі. Попри епідемію коронавірусної хвороби, на протест у Мінську зібралося понад 1000 осіб. Вони виступили проти висунення Олександром Лукашенком своєї кандидатури на шостий президентський термін.

Мітинг 24 травня відбувся менш ніж за три місяці до президентських виборів і на тлі попереджень про те, що влада буде протидіяти протестам.

Жодні вибори з моменту, коли Лукашенко здобув владу в 1994 році, не вважалися вільними або справедливими за західними стандартами.
Протестувальники зібралися 24 травня біля ринку Камаруські (також відомий як Камарука) у білоруській столиці Мінську. Президентська виборча кампанія вже розпочалася, вибори призначені на 9 серпня
1 Протестувальники зібралися 24 травня біля ринку Камаруські (також відомий як Камарука) у білоруській столиці Мінську. Президентська виборча кампанія вже розпочалася, вибори призначені на 9 серпня
Активіст опозиції і блогер Сергій Тихановський (в центрі) під час мітингу зі своїми прихильниками. Він був одним з організаторів демонстрації 24 травня і нещодавно був поміщений у в&#39;язницю за попереднє &laquo;несанкціоноване масове зібрання&raquo;. Кандидатура Тихановського, який мав намір балотуватися на президентських виборах, була відхилена владою
2 Активіст опозиції і блогер Сергій Тихановський (в центрі) під час мітингу зі своїми прихильниками. Він був одним з організаторів демонстрації 24 травня і нещодавно був поміщений у в'язницю за попереднє «несанкціоноване масове зібрання». Кандидатура Тихановського, який мав намір балотуватися на президентських виборах, була відхилена владою
Тихановський говорить про підтримку кандидатів у президенти від опозиції на виборах у серпні
3 Тихановський говорить про підтримку кандидатів у президенти від опозиції на виборах у серпні
Люди реагують під час мінської акції протесту
4 Люди реагують під час мінської акції протесту
Опозиційний політик та колишній кандидат у президенти Микола Статкевич, який допоміг організувати мітинг 24 травня, розмовляє зі своїми прихильниками. Його кандидатура балотуватися на президентських виборах у серпні також була відхилена
5 Опозиційний політик та колишній кандидат у президенти Микола Статкевич, який допоміг організувати мітинг 24 травня, розмовляє зі своїми прихильниками. Його кандидатура балотуватися на президентських виборах у серпні також була відхилена
Деякі з присутніх поставили свої підписи, щоб підтримати кандидатуру дружини Тихановського &ndash; Світлани Тихановської
6 Деякі з присутніх поставили свої підписи, щоб підтримати кандидатуру дружини Тихановського – Світлани Тихановської
Багато з тих, хто з&rsquo;явився 24 травня біля ринку в Мінську, були в масках і дотримувалися безпечної фізичної дистанції. Лукашенко раніше назвав пандемію COVID-19 &laquo;психозом&raquo;, незважаючи на зростання кількості випадків захворювань і смертей в Білорусі
7 Багато з тих, хто з’явився 24 травня біля ринку в Мінську, були в масках і дотримувалися безпечної фізичної дистанції. Лукашенко раніше назвав пандемію COVID-19 «психозом», незважаючи на зростання кількості випадків захворювань і смертей в Білорусі
Прихильники опозиції чекають, щоб висловити свою підтримку кандидатам від опозиції на майбутніх президентських виборах. Лукашенко, який перебуває при владі в Білорусі понад 25 років, проявляв мало толерантності до інакодумців та незалежних ЗМІ. У Білорусі було скасовано обмеження щодо кількості президентських термінів на референдумі у 2004 році
8 Прихильники опозиції чекають, щоб висловити свою підтримку кандидатам від опозиції на майбутніх президентських виборах. Лукашенко, який перебуває при владі в Білорусі понад 25 років, проявляв мало толерантності до інакодумців та незалежних ЗМІ. У Білорусі було скасовано обмеження щодо кількості президентських термінів на референдумі у 2004 році
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Мітингувальники зібралися після того, як правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) попередила, що влада Білорусі активізувала свої репресії проти незалежних активістів та журналістів &laquo;новою хвилею свавільних арештів&raquo; перед виборами
10 Мітингувальники зібралися після того, як правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) попередила, що влада Білорусі активізувала свої репресії проти незалежних активістів та журналістів «новою хвилею свавільних арештів» перед виборами
Тихановський під час мінської акції протесту. Поліція часто розганяла подібні акції протесту, але цього разу не втручалася. HRW повідомляє, що понад 120 білоруських демонстрантів, опозиційних блогерів, журналістів та інших критиків уряду були заарештовані владою в період із 6 по 13 травня
11 Тихановський під час мінської акції протесту. Поліція часто розганяла подібні акції протесту, але цього разу не втручалася. HRW повідомляє, що понад 120 білоруських демонстрантів, опозиційних блогерів, журналістів та інших критиків уряду були заарештовані владою в період із 6 по 13 травня
Білорусь раніше стала об&#39;єктом санкцій США та ЄС через порушення владою прав людини та відсутність чесних виборів
12 Білорусь раніше стала об'єктом санкцій США та ЄС через порушення владою прав людини та відсутність чесних виборів

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