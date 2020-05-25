У Білорусі протестують проти висунення Лукашенка на шостий президентський термін – фоторепортаж

Нинішній мітинг – це найбільша цьогорічна політична акція протесту в Білорусі. Попри епідемію коронавірусної хвороби, на протест у Мінську зібралося понад 1000 осіб. Вони виступили проти висунення Олександром Лукашенком своєї кандидатури на шостий президентський термін.



Мітинг 24 травня відбувся менш ніж за три місяці до президентських виборів і на тлі попереджень про те, що влада буде протидіяти протестам.



Жодні вибори з моменту, коли Лукашенко здобув владу в 1994 році, не вважалися вільними або справедливими за західними стандартами.

