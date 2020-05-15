Білорусь розпочинає прийом нафти зі США

Білорусь розпочинає приймати нафту зі Сполучених Штатів, повідомив 15 травня міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

У заяві міністра йдеться, що це стало можливим «за підсумками домовленостей, досягнутих під час візиту до Республіки Білорусь 1 лютого 2020 року державного секретаря США Майкла Помпео і зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком». Той візит був першим візитом американського держсекретаря до Мінська за багато років.

За словами Макея, здійснення поставок американської нафти «є частиною державної стратегії щодо диверсифікації джерел (постачання) і забезпечення стійкої роботи нафтопереробного комплексу» країни, а співпраця зі США в нафтовій сфері розглядається як «істотний елемент енергетичної безпеки держави». Макей також заявив, що білоруська сторона «продовжить діяти в інтересах зміцнення партнерських відносин зі США».

Як повідомляє видання Tut.by, постачання здійснюватиметься через литовський порт Клайпеда. Перша закуплена партія становить 80 тисяч тонн. Вихід танкера з цією нафтою з порту в штаті Техас запланований на 17 травня.

Білорусь почала імпортувати нафту зі США на тлі суперечок про ціну нафти з Росією, а також після торішнього інциденту з забрудненням нафти в трубопроводі «Дружба», через яке він був на деякий час зупинений.

На початку року поставки нафти з Росії були практично зупинені. Білорусь почала закупівлі танкерної нафти, зокрема з Саудівської Аравії, через порти в Одесі та Клайпеді. У березні Мінськ і Москва домовилися про відновлення поставок.

Російська нафта, як і раніше, становить більшу частину цієї сировини, що постачається до Білорусі. Як пише Tut.by, у травні Білорусь закупить у Росії близько 1,1 мільйона тонн.

Помпео в Мінську 1 лютого заявляв, що Сполучені Штати готові забезпечити Білорусь нафтою «на 100 відсотків». Відносини між Білоруссю і США останнім часом мають тенденцію до поліпшення, свідченням чого став і візит держсекретаря. Тоді ж було оголошено про повернення до Мінська американського посла.