Білорусь звинувачують у придушенні свободи преси напередодні виборів

Білоруські журналісти, які висвітлюють акції протесту і події, що стосуються майбутніх президентських виборів, повинні мати можливість висвітлювати події, не побоюючись судового чи фізичного переслідування, заявив Комітет захисту журналістів (CPJ) 22 червня. Організація з моніторингу свободи медіа засудила репресії проти ЗМІ в Білорусі, в результаті яких були затримані щонайменше 14 журналістів, а троє були засуджені за висвітлення протестів проти президента Олександра Лукашенка.

«Білоруська влада повинна припинити затримання, арешти і судові переслідування журналістів, які висвітлюють акції протесту напередодні президентських виборів в Білорусі, і гарантувати їхню безпеку. У журналістів має бути дозвіл вільно повідомляти про важливі суспільні події, не побоюючись арешту чи переслідування», – заявила Гульноза Саїд, координаторкм програми CPJ у Європі та Центральній Азії.

Білоруська служба Радіо Свобода повідомляє, що 22 червня десятки учасників акцій протесту у Білорусі були оштрафовані або засуджені до коротких термінів ув’язнення, серед них і журналісти. 19 червня повідомлялося про затримання кореспондента і оператора Радіо Свобода. Виконувачка обов’язки президента Радіо Свобода Дейзі Сінделар засудила затримання журналістів. Більшість судових процесів проводять за звинуваченням в участі в «несанкціонованому заході» або «непокорі поліції».

Переслідування громадськості і журналістів називають частиною боротьби Лукашенка з лідерами і активістами опозиції. 65-річний Лукашенко, який вирішив іти на шостий термін, хоче втриматися і надалі при владі, як це йому досі вдавалося із 1994 року.

Вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня.