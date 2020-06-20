У Білорусі на акціях протесту затримали понад 100 людей

У різних містах Білорусі 19 червня відбулися акції проти затримань активістів, під час яких правоохоронці затримали понад 100 людей.

Як зазначає білоруська служба Радіо Свобода, серед затриманих журналісти РС Олександра Динько та Андрій Рабчик – їх відпустили близько 22:00.

Протестні акції відновилися в п’ятницю ввечері у Мінську та інших містах Білорусі. Люди шикувалися у «ланцюг солідарності» на підтримку активістів і політиків, яких затримала влада країни під час президентської виборчої кампанії.