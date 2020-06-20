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20 червня 2020, Київ 13:06
Новини | Міжнародні

У Білорусі на акціях протесту затримали понад 100 людей

Акції проходили у Мінську та кількох інших містах Білорусі

У різних містах Білорусі 19 червня відбулися акції проти затримань активістів, під час яких правоохоронці затримали понад 100 людей.

Як зазначає білоруська служба Радіо Свобода, серед затриманих журналісти РС Олександра Динько та Андрій Рабчик – їх відпустили близько 22:00.

Протестні акції відновилися в п’ятницю ввечері у Мінську та інших містах Білорусі. Люди шикувалися у «ланцюг солідарності» на підтримку активістів і політиків, яких затримала влада країни під час президентської виборчої кампанії.

Протести у Білорусі: поліція затримує активістів (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Протести у Білорусі: поліція затримує активістів (фоторепортаж)

Під час одного з ланцюгів солідарності були затримані і журналісти Радіо Свобода

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