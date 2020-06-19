У Мінську пікетували на підтримку заарештованих активістів

У центрі столиці Білорусі Мінська 18 червня відбувся майже 7-годинний пікет представників опозиції за підтримку зааарештованих активістів, повідомила Білоруська служба Радіо Свобода.

Згідно з повідомленням, учасники акції вийшли на вулиці, щоб висловити солідарність з активістами, заарештованими під час президентської виборчої кампанії, серед них Сергій Тихановький, Павло Северинець, Микола Статкевич.

Повідомляється, що «Ланцюг солідарності» на проспекті Незалежності розтягнули на кілька кілометрів.

На пікеті також тривав збір підписів за альтернативних кандидатів у президенти країни, в якій з 1994 року беззмінно керує Олександр Лукашенко. Зараз він балотується на шостий термін.

У четвер суд у Мінську засудив співголову оргкомітету зі створення партії «Білоруська християнська демократія» Павла Северинця на ще 15 діб адміністративного арешту за звинуваченням в участі в несанкціонованих заходах. Нині Северинець відбуває арешт за пікет 7 червня. Сам активіст не визнає себе винним і каже, що брав участь у дозволених заходах.

Президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня. 21 травня розпочався збір підписів виборців для висунення кандидатів. Реєстрація кандидатів триватиме з 5 до 14 липня.

Критики Олександра Лукашенка вказують, що жодні білоруські вибори за останні понад 20 років не можна назвати вільними чи справедливими.