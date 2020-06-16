Потенційна кандидатка у президенти Білорусі заявила, що їй погрожують

Потенційна кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська повідомила, що отримала погрози через намір взяти участь у виборах. Білоруській службі Радіо Свобода вона надіслала відео, в якому ствердждує, що невідомі особи по телефону пригрозили їй та її дітям розправою, якщо вона не припинить виборчу кампанію.
«У мене є вибір: діти чи подальша боротьба. Я думаю, що мій вибір буде очевидним. Я прошу вас поставитися до будь-якого мого рішення з розумінням», – сказала Тихоновська у відеоповідомленні із Гомеля, яка ще не подала зібрані для реєстрації підписи. Жінка каже, що вхідний дзвінок був із «українським кодом».
Потенційна кандидатка в президенти зазначила, що поки рішення не ухвалила, але, якщо зрозуміє, що погрози реальні, зробить вибір на користь дітей, а не політичної боротьби.
Зараз діти Тихоновських перебувають у Мінську з матір’ю Світлани. Світлана Тихановська є дружиною затриманого білоруською владою опозиційного блогера Сергія Тихановського.
Напередодні Тихановська повідомила, що для її висування кандидатом у президенти Білорусі було зібрано 100 000 підписів, необхідних для реєстрації. Того дня у Бресті затримали її речника, а ще раніше – чоловіка Сергія Тихановського разом з кількома представниками ініціативної групи, було порушено кримінальну справу за статтею про «насильство над працівниками правоохоронних органів».
Кілька фактів про білоруські вибори:
- Шості в історії незалежної Білорусі
- Відбудуться 9 серпня 2020 року;
- 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже маже 26 років;
- Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки);
- Лукашенко не бачить потреби перенести вибори через пандемію COVID-19;
- ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп із збору підписів із 55 заявок;
- Вдалося зареєструвати групу підтримки лише опозиціонеру Володимиру Непомнящих.
- Головного опозиційного політика Миколу Статкевича, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;
- 15 червня Миколу Статкевича та кілька блогерів засудили на 15 діб тюремного ув'язнення в рамках посилення боротьби з інакомисленням у Білорусі перед виборами.
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