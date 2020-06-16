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16 червня 2020, Київ 16:57
Новини | Міжнародні

Потенційна кандидатка у президенти Білорусі заявила, що їй погрожують

Світлана Тихановська у Гомелі, Білорусь, 16 червня 2020 року

Потенційна кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська повідомила, що отримала погрози через намір взяти участь у виборах. Білоруській службі Радіо Свобода вона надіслала відео, в якому ствердждує, що невідомі особи по телефону пригрозили їй та її дітям розправою, якщо вона не припинить виборчу кампанію.

«У мене є вибір: діти чи подальша боротьба. Я думаю, що мій вибір буде очевидним. Я прошу вас поставитися до будь-якого мого рішення з розумінням», – сказала Тихоновська у відеоповідомленні із Гомеля, яка ще не подала зібрані для реєстрації підписи. Жінка каже, що вхідний дзвінок був із «українським кодом».

Потенційна кандидатка в президенти зазначила, що поки рішення не ухвалила, але, якщо зрозуміє, що погрози реальні, зробить вибір на користь дітей, а не політичної боротьби.

Зараз діти Тихоновських перебувають у Мінську з матір’ю Світлани. Світлана Тихановська є дружиною затриманого білоруською владою опозиційного блогера Сергія Тихановського.

Напередодні Тихановська повідомила, що для її висування кандидатом у президенти Білорусі було зібрано 100 000 підписів, необхідних для реєстрації. Того дня у Бресті затримали її речника, а ще раніше – чоловіка Сергія Тихановського разом з кількома представниками ініціативної групи, було порушено кримінальну справу за статтею про «насильство над працівниками правоохоронних органів».

Кілька фактів про білоруські вибори:

  • Шості в історії незалежної Білорусі
  • Відбудуться 9 серпня 2020 року;
  • 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже маже 26 років;
  • Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки);
  • Лукашенко не бачить потреби перенести вибори через пандемію COVID-19;
  • ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп із збору підписів із 55 заявок;
  • Вдалося зареєструвати групу підтримки лише опозиціонеру Володимиру Непомнящих.
Учасники президентських перегонів, яких допустили до збору 100 тисяч підписів на свою підтримку. З 15 – чотири жінки
Учасники президентських перегонів, яких допустили до збору 100 тисяч підписів на свою підтримку. З 15 – чотири жінки
  • Головного опозиційного політика Миколу Статкевича, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;
  • 15 червня​ Миколу Статкевича та кілька блогерів засудили на 15 діб тюремного ув'язнення в рамках посилення боротьби з інакомисленням у Білорусі перед виборами.

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