Тисячі людей сформували живий ланцюг у білоруській столиці Мінську, щоб продемонструвати свою солідарність із Віктором Бабариком, потенційним претендентом від опозиційної партії на посаду президента Білорусі на майбутніх президентських виборах. Бабрик, супротивник чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка, був заарештований владою за звинуваченнями в ухилянні від сплати податків та відмиванні грошей. Протестувальники під час акції дотримувалися соціальної дистанції через епідемію коронавірусної хвороби у країні. (Відео Білоруської редакції Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода).