Уряд відновлює пішохідне сполучення на кордоні з Росією та Білоруссю

Кабінет міністрів відновить пішохідне сполучення в пунктах пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю. Відповідне рішення було ухвалене під час сьогоднішнього засідання уряду.

«Проект акту розроблений з метою поновлення пішохідного сполучення в пунктах пропуску на державному кордоні з Російською Федерацією та Республікою Білорусь у зв’язку з поступовим послабленням карантинних заходів в Україні», – цитує міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова сайт МВС.

Він зазначив, що пішохідний та автомобільний рух відновлять у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Дольськ» і «Вільча».

Наразі на сайті Кабміну немає відповідної постанови.

Кабінет міністрів України 17 червня вирішив продовжити дію адаптивного карантину до 31 липня.