Львівщина опинилася у лідерах за числом нових захворювань на COVID-19 і в антирейтингу уряду

Кількість хворих на COVID-19 від початку епідемії на Львівщині становить 3227 людей, з яких 644 людини одужали і 106 померли (двоє за останню добу). Усього за добу провели 558 ПЛР-аналізів, з яких 155 позитивні (65 – мешканці Львова). Із цього числа COVID-19 виявили у 136 людей, у яких були взяті аналізи протягом останніх двох днів.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, посадовці міста та області запевняють, що на результати тестів ПЛР у лабораторіях не доводиться вже чекати два тижні. Біоматеріали із Львівщини відправляють у лабораторії всієї України.

За словами керівника міської комісії з протидії COVID-19 Галини Слічної, донедавна аналізували тести, які були відібрані ще з середини травня. А сьогодні є об’єктивна картина і показники не найкращі.

«Питання у соціальній відповідальності. Це єдине, що нас може врятувати, бо ніхто не знає, скільки нам з цим жити. Посилювати карантинні заходи – не вихід. Маємо дотримуватися елементарних правил гігієни. Маску потрібно одягати, коли є скупчення людей, у громадських місцях, транспорті», – каже Галина Слічна.

Нині 10 шпиталів Львова та області приймають хворих на коронавірус. За інформацією департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА, на стаціонарному лікуванні перебувають близько 700 хворих. З тих, хто інфікований, 79% – люди віком 50 років і старші, 21% – від 18 до 50 років. Шпиталізовують переважно людей у тяжкому стані.

19 червня відбудеться чергове засідання обласної комісії з протидії коронавірусу і будуть вирішувати ситуацію щодо рівня захворюваності і, відповідно, щодо посилення чи послаблення карантину.

Кабмін склав рейтинг обласних адміністрацій за виконанням заходів у боротьбі з епідемією коронавірусу – Львівська область отримала илше 13 балів із 35-ти. Моніторинг виконання рішень уряду здійснювали в частині дотримання режиму в’їзду-виїзду з областей, забезпечення обсервації, ситуації в лікарнях із виплатами зарплат, соціального захисту під час карантину тощо.