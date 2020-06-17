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17 червня 2020, Київ 13:53
Новини | Політика

Україна веде переговори про попереднє замовлення вакцини від COVID-19 – МОЗ

«Ця процедура триває нині. Для нас важливо, щоб Україна однією із перших використовувала вакцину від COVID-19, яка пройде всі клінічні дослідження», – заявив міністр Максим Степанов

Україна веде переговори щодо попереднього замовлення вакцини від COVID-19, повідомив 17 червня міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, напередодні президент дав розпорядження профільному віцепрем’єр-міністру і міністру закордонних справ терміново розпочати переговори щодо попереднього замовлення вакцини від коронавірусної інфекції.

«Ця процедура триває нині. Для нас важливо, щоб Україна однією із перших використовувала вакцину від COVID-19, яка пройде всі клінічні дослідження», – заявив міністр.

Десятки компаній та інститутів намагаються знайти вакцину проти COVID-19. Кілька потенційних вакцин вже перебувають на ранній стадії тестування, зокрема у США, в Європі й Китаї.

Кожна вакцина використовує різні технології, щоб викликати імунну відповідь для боротьби з коронавірусом, від якого у світі захворіли понад 8,2 мільйона людей, близько 444 тисяч – померли.

Більшість медичних експертів кажуть, що вакцина, може, й не буде розроблена до 2021 року чи навіть пізніше, а ВООЗ попередила, що вакцина взагалі може й не з’явитися, а коронавірус може стати постійним (ендемічним).

Інфікуйте мене COVID: чому добровольці наражають себе на ризик, аби прискорити створення вакцини – відеорепортаж
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Інфікуйте мене COVID: чому добровольці наражають себе на ризик, аби прискорити створення вакцини – відеорепортаж

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