Світ у пошуках «народної вакцини» проти коронавірусу

В Лондоні віртуальний глобальний саміт щодо розробки вакцин планує зібрати $7,4 мільярда для потенційної вакцини проти COVID-19 та інших програм імунізації, які нині заблоковані через пандемію коронавірусу. Глобальний альянс за Вакцину (GAVI) має на меті зробити так, щоб потенційна вакцина проти COVID-19 була доступною для всіх, вироблялася масово і доставлялася також до країн, що розвиваються. Альянс та його партнери також хочуть підтримати імунізацію для дітей, зокрема проти кору та поліомієліту.

На початку віртуального саміту генеральний секретар ООН Антоніо Ґутерріш підтримав розробку «народної вакцини» проти нового коронавірусу, яка була б доступною для всіх у світі.

«Вaкцина проти COVID-19 має розглядатися як глобальне добро для всіх – народна вакцина, до створення якої закликає все більша кількість світових лідерів», – сказав Ґутерріш під час віртуального саміту, метою якого є зібрати кошти на вакцину.

«Потрібна глобальна солідарність для того, аби впевнитись, що кожна людина і скрізь, матиме до неї (до вакцини) доступ», – додав генеральний секретар ООН.

Британський прем’єр Борис Джонсон висловив сподівання, що саміт стане «моментом, коли світ разом об’єднає людство в боротьбі проти хвороби».

Британський лідер також висловив сподівання, що саміт «інавгурує нову еру глобальної співпраці в захисті здоров’я, яка, я думаю, є зараз найголовнішою спільною справою нашого часу».

300 мільйонів доз чи три мільярди?

Понад 50 країн взяли участь у віртуальному саміті, а також меценати на кшталт Біла Ґейтса, який дає кошти на розробку вакцин – зокрема і вакцини проти коронавірусу.

В інтерв’ю ВВС, Ґейтс сказав, що нині є бажання фармацевтичних компаній якнайшвидше приступити до виготовлення вакцини проти коронавірусу як тільки вона буде знайдена.

Але тут, за словами Ґейтса, багато залежатиме, чи вдасться налагодити масове виробництво.

«Якщо буде лише одна фабрика і якщо вона вироблятиме, скажімо, 300 мільйонів доз на рік, тоді боротьба за них буде дуже важкою. Але якщо буде десять фабрик для виготовлення трьох мільярдів доз, тоді це не буде так важко (масово вакцинувати людей)», – сказав Ґейтс.

Глобальний альянс за вакцину в наступні п’ять років хоче дати свіжий старт програмам вакцинації і надати вакцини за низькою вартістю для 300 мільйонам дітей.

Джонсон у спеціальній заяві сказав, що Британія виділить Альянсу на вакцину два мільярди доларів протягом наступних п’яти років, і додав, що Британія є найбільшим спонсором світових зусиль із пошуку вакцини проти коронавірусу.

Пандемія коронавірусу мала негативний вплив на імунізацію в десятках країн, що розвиваються, а Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) матиме недостатнє фінансування через недавній вихід США з організації.

Недавнє дослідження, спонсором якого був Альянс, показало, що на кожну смерть від коронавірусу, якої вдалося уникнути через зупинку вакцинації в Африці, до 140 людей можуть померти від хвороб, проти яких вже існують вакцини.

Десятки компаній та інститутів намагаються знайти вакцину проти COVID-19. Кілька потенційних вакцин вже перебувають на ранній стадії тестування.

2021? 2022?... Чи ендемія?

Більшість медичних експертів кажуть, що вакцина може й не буде розроблена до 2021 року чи навіть пізніше, а ВООЗ попередила, що вакцина взагалі може й не з’явитися, а коронавірус може стати постійним (ендемічним).

Від часу появи в Китаї наприкінці минулого року, від нового коронавірусу померли у світі близько 386 тисяч людей і 6,5 мільйонів заразилися ним. Це офіційні дані, а реальні цифри можуть бути вищими.

Термінова потреба розробки вакцини стала ще загальнішою бо Індія, друга у світі країна за населеннями, повідомила 4 червня про рекордну кількість нових захворювань – 9304 випадків інфікування і 260 смертей у попередні 24 години.

Індія, маючи назагал понад шість тисяч смертельних випадків від коронавірусу, перебуває на сьомому місці у світі, маючи назагал 21 тисячу хворих.

У Китаї влада повідомила лише про 300 нових випадків захворювань – причому всі не мали симптомів. Хоча до Китаю є питання щодо прозорості та надійності його офіційної статистики.

Рівні захворюваності та смертності в Європі та Східній Азії вже переважно дуже знизились і багато країн втілюють поетапний вихід із карантину.

В Європі нинішня статистика різко відрізняється від високих показників захворюваності і смертності на початкових стадіях пандемії.

Європейські країни потроху і поетапно відкривають кордони, бізнеси та школи.

Нині в Європі, економіки країн якої були вражені пандемією, намагаються зважити потребу економічного відродження з небезпекою другої хвилі коронавірусу.

Чеська Республіка зніме обмеження на подорожі з Австрією, Німеччиною та Угорщиною з 5 червня, сказав прем’єр-міністр Андрей Бабіш. Із 3 червня Чехія відкрила кордон зі Словаччиною, а з переважною більшістю країн ЄС обмеження мають бути скасовані з 15 червня.

Однак, Північна Македонія знову запровадила комендантську годину в столиці Скоп’є та трьох інших районах після підтвердження понад сотні нових випадків захворювань 4 червня.

Латинська Америка залишається кризовим регіоном, а в США докладаються великі зусилля для утримання вірусу під контролем, не дивлячись на те, що окремі штати поступово виходять з карантину.

«Цей вірус показав, наскільки поєднаними ми є. Ми боремося з невидимим ворогом. І ніхто не буде в безпеці, допоки в безпеці не будемо всі ми», – зазначив у заяві британський прем’єр Борис Джонсон.