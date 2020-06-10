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10 червня 2020, Київ 07:21
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Інфікуйте мене COVID: чому добровольці наражають себе на ризик, аби прискорити створення вакцини – відеорепортаж

Інфікуйте мене COVID: чому добровольці наражають себе на ризик, аби прискорити створення вакцини – відеорепортаж
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Інфікуйте мене COVID: чому добровольці наражають себе на ризик, аби прискорити створення вакцини – відеорепортаж

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Ефективна вакцина проти COVID-19 може бути створена через рік або набагато пізніше – хоча дехто каже, що є спосіб прискорити процес випробування. Випробування на людині повинно було б навмисно піддавати всіх добровольців контрольованому інфікуванню коронавірусом. І, незважаючи на небезпеку, тисячі волонтерів готові брати участь у випробуваннях. (Марго Бафф, RFE/RL, Reuters, AP)

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