Ефективна вакцина проти COVID-19 може бути створена через рік або набагато пізніше – хоча дехто каже, що є спосіб прискорити процес випробування. Випробування на людині повинно було б навмисно піддавати всіх добровольців контрольованому інфікуванню коронавірусом. І, незважаючи на небезпеку, тисячі волонтерів готові брати участь у випробуваннях. (Марго Бафф, RFE/RL, Reuters, AP)