Пропонуємо огляд важливих досягнень у чотирьох ключових сферах світової боротьби з коронавірусом: профілактика (включно з обмеженнями та тестуванням); лікування; вплив (економічний та соціальний); вакцини (пошуки довгострокового рішення). Нова хвиля захворюваності на COVID-19 у Латинській Америці; дослідження відкрило, що гени та група крові впливають на тяжкість недуги; світові лідери закликають оголосити майбутню вакцину «глобальним суспільним благом». Огляд за період від 1 до 8 червня 2020 року. (Відео Reuters, AFP, AP)