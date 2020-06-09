Covid-19 і велика брехня – міфи про хворобу, якій пів року

Минуло пів року з того часу, як з’явилася перша інформація про новий коронавірус, поширення якого призвело до пандемії, але разом з хворобою ширилися і міфи про неї. Шукаючи інформацію про Covid-19, багато людей натрапляли на різні вигадки в соціальних мережах і ставали невільними поширювачами брехні та дезінформації. Радіо Свобода зібрало головні історії.

Створити теорію змови зовсім нескладно. Берете, наприклад, речення і заповнюєте прогалини:

Це – змова ______ (чия?) для того, щоб завоювати _____ (кого?)

Це – змова ______ (чия?) для того, що викликати міграційну хвилю _____(кого?) до ______ (назва країни)

Це – біологічна зброя _______ (чия?), для того щоб знищити (кого?)

Коронавірус легко лікується _________ (чим?)

Ця остання історія є особливо популярною, адже всім хочеться знати, що «насправді коронавірус лікується копієчним засобом із домашньої аптечки, але «вони» вам про це не скажуть, адже «вони» контролюють фармацевтичні фірми і заробляють на дорогих препаратах величезні кошти». Звучить знайомо? Ви вже десь це зустрічали?

Дослідники американського Університету Карнеґі Меллон, які досліджують шляхи поширення дезінформації, кажуть, що нарахували таких історій уже понад 100. Вони виділили три основні категорії неправдивої інформації:

Панацея від Covid-19 та засоби попередження хвороби

Природа самого вірусу

Використання вірусу як зброї чи інструменту контролю

«Неточної інформації в інтернеті дуже багато, особливо у соціальних медіа. Її поширюють і боти, і люди, які не підозрюють про те, що вони поширюють фейки», – пише на університетському сайті професорка комп’ютерних наук Кетлін Карлі, яка очолює групу, що проводить дослідження про поширення фейків в інтернеті.

А ви точно не лікуєтеся у бота?

Якщо вам здається, що описаний метод – занадто простий алгоритм, то ви не помиляєтеся, такі історії часто поширюють боти. Але коронавірус не лікується пивом Corona, чи іншим алкоголем, хоч як би привабливо це не звучало. Не допомагають ані часник, ані перець. Промивання носа солоною водою і намащування його всередині (самі підберіть назву мазі) не убереже вас від хвороби. І вже точно не намагайтеся продезінфікувати свої легені відбілювачем, навіть якщо ви почули це від самого (самі знаєте, кого). Такі поради в кращому разі можуть бути марними, а в гіршому, як із відбілювачем, є смертельно небезпечними.

Медичні установи різних країн намагаються протистояти навіть своїм чільним політикам, які поширюють нісенітниці щодо коронавірусу. Наприклад, у Бразилії, де президент упродовж довгого часу не хотів вірити у реальність хвороби, людей просять прислати інформацію для перевірки. Результати перевірок можна прочитати тут португальською мовою.

Зокрема, тут розвінчані припущення про те, що Росія та Китай розробили вакцини проти COVID-19, що кава чи лимонний чай виліковують коронавірус, або що полоскання горла допоможе. Але серед довгого списку фейків трапляється і правдива інформація. Наприклад, що куріння може збільшити ризик виникнення ускладнень при COVID-19.

Всесвітня організація охорони здоров’я, яка є об’єктом багатьох теорій змов, також розвінчує міфи, що супроводжують пандемію.

Агентство ООН з охорони здоров’я розвінчає вірування у те, що вживання алкоголю захистить алкоголь від COVID-19, що якщо затримати дихання протягом 10 секунд, можна перевірити, чи у вас є хвороба, і що вплив надзвичайно високих чи низьких температур виліковує або запобігає захворюванню.

Великі змови

Зусилля щодо виявлення та усунення дезінформації також докладаються такими групами, як Європейська служба зовнішніх дій, яка протидіє думці, що COVID-19 є «змовою великих фармацевтичних компаній» та / або «грандіозною схемою таємних еліт» і заперечує, що «пандемії не існує», і що це перебільшення, яке поширюють прокремлівські ЗМІ».

Центр протидії тероризму та гібридним загрозам Міністерства внутрішніх справ Чехії (CTHH), який здійснює моніторинг дезінформаційних кампаній, які впливають на безпеку країни, розкрив змову про те, що коронавірус був розроблений як біологічна зброя, зазначивши, що у цьому звинувачували низку країн та відомих людей, включаючи «США / Велику Британію / Китай / глобальні еліти, і зокрема Білла Гейтса».

Чеська служба спростовує думку про те, що Сполучені Штати скористалися коронавірусною атакою для переміщення військ по всій Європі, зазначивши, що ця ідея могла піти від запланованих військових навчань, які були скасовані або відкладені через спалах епідемії.

Центр також відкинув інші популярні теорії змови, зокрема, що існує зв’язок між коронавірусом та впровадженням мереж 5G, що пандемія сама по собі є блефом, і не є серйозною; що уряд готує примусову масову вакцинацію для контролю за населенням; і що уряд та ЗМІ говорять про пандемію, щоб відвернути увагу від загрози міграції.

На думку чеських фахівців, маніпулювання інформацією – це спроба використовувати пандемію «відповідно до інтересів найширшого кола можливих суб’єктів».

Спостерігачі виділили низку з них: від урядів, до професійних теоретиків змов, але також і людини з добрими намірами, яка, реагуючи на дезінформацію, поширює повідомлення ботів.

Професорка Карлі вважає, що хоча дезінформація з’являється під час кожної кризи, вона поширюється ефективніше, якщо її повторно транслюють знаменитості чи інформаційні агенції. Іноді і жарти можуть перетворитися на правду, каже вона.

Легко переплутати сатиру з дезінформацією

«Легко переплутати сатиру з дезінформацією», – поперджає професорка Карлі: «Ті самі слова «пийте відбілювач, щоб вилікувати коронавірус», можуть бути очевидним жартом для однієї людини і цілком серйозною порадою для іншої».

Але ця інформація може походити і від світового лідера. Наприклад, президент США Дональд Трамп поширив довіру до ідеї, що відбілювачем можна прочистити легені, або президент Бразилії Жаїр Болсонару каже, що нічого страшного не відбувається, навіть коли його країна вийшла на друге місце у світі за кількістю хворих на коронавірус, або білоруський президент Олександр Лукашенко, або туркменський Гурбангули Бердимухамедов, або нікарагуанський – Даніель Ортеґа. Всі вони відмовилися сприймати COVID-19 серйозно.

У деяких випадках самі країни, такі як США та Китай, обмінюються звинуваченнями про походження хвороби, при цьому Вашингтон припускає, що її вивели в китайській лабораторії, а чиновники Пекіна припускають, що її привезли до Китаю військові США.

Великий вплив

Нещодавнє опитування, проведене Московською вищою школою економіки, показало, що кожен четвертий росіянин не вірить, що пандемія коронавірусу справжня.

У Сполучених Штатах опитування агенції Pew виявило, що майже 30 відсотків американців вважають, що коронавірус, ймовірно, створений в лабораторії, що суперечить висновкам дослідників, що вивчають походження вірусу.