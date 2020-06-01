Помпео: Китай став більш агресивно поширювати дезінформацію

Держсекретар США Майк Помпео заявив у неділю, що Китай став «більш агресивний» в поширенні дезінформації і під час проведення своїх операцій в кіберпросторі. Про це повідомляє «Голос Америки».

«Компартія Китаю сьогодні не така, як десять років тому, – заявив Помпео в інтерв’ю ведучої програми Sunday Morning Futures на каналі Fox News Марії Бартіромо. - Це Компартія Китаю, яка побачила своє призначення в руйнуванні західних ідей, західних демократій, західних цінностей».

За словами Помпео, загроза, яку несе Китай, – багатогранна і включає зокрема крадіжку американської інтелектуальної власності, знищення мільйонів робочих місць в США, створення ризиків для морських маршрутів в Південно-Китайському морі, а також появу озброєних військових поселень «в місцях, де Китай не має права бути».

Глава Держдепартаменту заявив, що тема зловмисних дій Китаю в кіберпросторі піднімається вже кілька років, і відтоді Пекін став ще «агресивнішим».

«Вони стали більш агресивні в своїх зусиллях по проведенню кампаній по дезінформації, на зразок тієї, яку ми побачили, коли коронавірус поширювався по світу, коли вони закрили власну провінцію, але допускали подорожі по всьому світу, інфікуючи сотні тисяч людей, – сказав держсекретар. – Ми бачили спроби відвести увагу за допомогою цієї кампанії по дезінформації».

Помпео нагадав, що президент Трамп у п’ятницю оголосив про низку заходів у зв’язку з подіями навколо Гонконгу. Держсекретар заявив, що Китай порушив угоду з Великою Британією, яка передбачає автономію Гонконгу протягом 50 років після переходу цієї території під контроль Пекіна.

«Завдяки цій угоді, наше ставлення до Гонконгу всі ці роки було більш прихильним, ніж до Китаю, – сказав він. – Якщо китайська сторона буде ставитися до Гонконгу так само, як і до материкового Китаю, то у США теж немає ніяких підстав для того, щоб ставитися до нього інакше».

Глава американської дипломатії також зазначив, що США мають намір звернути увагу на китайських студентів, які навчаються у США, і пов'язані з воєнно-цивільними проєктами у Китаї. «Ми просто не дозволимо їм вчитися тут, якщо вони можуть взяти американські технології і передати їх Народно-визвольній армії Китаю», – наголосив він.

На думку Помпео, інші країни починають бачити Китай в іншому світлі.

«Думаю, що люди в Європі тепер більш чітко уявляють ризик, який несе Компартія Китаю. Саме цим займаються авторитарні режими: крадуть інформацію, позбавляють свободи вираження, пригнічують людей... Демократії поводяться зовсім по-іншому», – додав Помпео.

21 травня Пекін виступив з ініціативою ухвалення закону про національну безпеку Гонконгу, який заборонив би зраду, відділення, підривну діяльність, заколот та іноземне втручання. Такий намір був озвучений після кількох місяців масових, часто насильницьких виступів громадян, які почалися торік і об’єднали мільйони людей на вулицях з протестами проти посиленого впливу Китаю на Гонконг.

24 травня поліція розігнала тисячі демонстрантів-противників закону, застосовуючи до них сльозогінний газ і водомети.

Новий закон про національну безпеку в автономії надає Китаю право застосовувати в Гонконзі національні закони і відкривати там представництва спецслужб. Пекін стверджує, що закон дозволить стримати акти сепаратизму в місті. Протестувальники, в свою чергу, – що документ суперечить принципу «одна країна, дві системи».

США засудили КНР за «одностороннє нав’язування» Гонконгу нового закону. Вашингтон пригрозив Пекіну санкціями. Китай звинуватив США у втручанні в його внутрішні справи.

Нові кроки, запропоновані керівництвом владної Комуністичної партії Китаю, викликали міжнародне занепокоєння тим, що дії Пекіна різко обмежать спеціальні свободи Гонконгу, гарантовані цій території 1997 року, коли Велика Британія передавала її під контроль Китаю.