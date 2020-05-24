Вашингтон погрожує Китаю санкціями в разі обмеження автономії Гонконгу

Радник президента США Дональда Трампа з питань безпеки Роберт О’Браєн припускає, що Сполучені Штати можуть запровадити санкції проти Китаю, якщо Пекін вдасться до обмеження автономії Гонконгу. Таку заяву він зробив 24 травня услід за державним секретарем США Майком Помпео, який засудив такі спроби Китаю.

За словами О’Браєна, дії китайської влади порушують умови китайсько-британської декларації про Гонконг 1984 року, яка гарантувала регіону широку автономію після передачі Китаю в 1997-му.

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«Схоже, з цим законом про національну безпеку вони планують фактично захопити Гонконгу, і, якщо вони це зроблять... Секретар Помпео, скоріш за все, не зможе засвідчити, що Гонконг зберігає високу ступінь автономії. Якщо це станеться, проти Гонконгу та Китаю будуть запроваджені санкції», – сказав радник Трампа.

Раніше 24 травня державний секретар США Майк Помпео назвав новий законопроєкт про національну безпеку Гонконгу «жалобним дзвоном по високому ступеню автономію, яку Пекін обіцяв Гонконгу».

Тисячі гонконгців вийшли на вулиці міста увечері 24 травня, протестуючи проти законопроєкту про національну безпеку Гонконгу. В районі Ван Чаї сталося кілька сутичок між протестувальниками та поліцією.

Про те, що Гонконг терміново має ухвалити власний закон про національну безпеку для стримування актів насильства і сепаратизму, китайська влада заявила в квітні. Пекін вважає, що протести влітку 2019 року завдали удару по верховенству права в автономії. До сфери національної безпеки китайська влада також зарахувала боротьбу з епідемією COVID-19.

Підтримувана Китаєм адміністрація Гонконгу заявила, що виступає за ухвалення документа. Виступаючи на сесії 24 травня, міністр закордонних справ Китаю Ван І закликав без зволікання схвалити документ.

Сполучені Штати засуджують КНР за одностороннє нав’язування Гонконгу нового закону про національну безпеку. Законопроект засудили також міжнародні правозахисні організації.

Влітку 2019 року підтримуване Пекіном керівництво Гонконгу вирішило ухвалити закон про екстрадицію підозрюваних у злочинах до материкового Китаю. Це викликало масові акції протесту. Вони супроводжувалися сутичками з поліцією. Після масових демонстрацій влада відкликала законопроект, але протестувальники продовжили виходити на вулиці і вимагати більшої незалежності від Китаю і звільнення всіх затриманих активістів. Після початку епідемії масові акції не проводилися.