У Гонконзі поновилися протести проти обмеження автономії міста

У Гонконзі в неділю тисячі людей взяли участь у демонстраціях проти планів влади Китаю обмежити автономію міста. Це була перша масова акція протесту після початку епідемії коронавірусної інфекції, через яку в Гонконгу були запроваджені жорсткі карантинні заходи.

Частина з них не скасована досі, зокрема, заборонено збиратися групами більш як вісім осіб. Ця заборона не завадила людям вийти на акцію протесту.

У кількох місцях поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ, декілька людей були затримані.

Влада КНР внесла до порядку сесії Всекитайських зборів народних представників законопроєкт про національну безпеку в Гонконзі.

Про те, що Гонконг терміново має ухвалити власний закон про національну безпеку для стримування актів насильства і сепаратизму, китайська влада заявила в квітні. Пекін вважає, що протести влітку 2019 року завдали удару по верховенству права в автономії. До сфери національної безпеки китайська влада також зарахувала боротьбу з епідемією COVID-19. Підтримувана Китаєм адміністрація Гонконгу заявила, що виступає за ухвалення документа. Виступаючи на сесії 24 травня, міністр закордонних справ Китаю Ван І закликав без зволікання схвалити документ.

Сполучені Штати засуджують КНР за одностороннє нав'язування Гонконгу нового закону про національну безпеку. За словами держсекретаря США Майка Помпео, цей крок йде врозріз з законодавством регіону і не брати до уваги поради жителів міста. Законопроект засудили також міжнародні правозахисні організації.

Влітку 2019 року підтримуване Пекіном керівництво Гонконгу вирішило ухвалити закон про екстрадицію підозрюваних у злочинах до материкового Китаю. Це викликало масові акції протесту. Вони супроводжувалися сутичками з поліцією. Після масових демонстрацій влада відкликала законопроект, але протестувальники продовжили виходити на вулиці і вимагати більшої незалежності від Китаю і звільнення всіх затриманих активістів. Після початку епідемії масові акції не проводилися.