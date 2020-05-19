Трамп вимагає від ВООЗ довести незалежність від Китаю

Президент США Дональд Трамп повідомив про намір припинити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), якщо вона не візьме на себе зобов’язання поліпшити роботу протягом 30 днів. Якщо цього не станеться, Трамп готовий переглянути членство Сполучених Штатів у ВООЗ і зробити тимчасове припинення фінансування постійним. Про це президент США написав у листі голові ВООЗ та оприлюднив це звернення у твітері.

За словами Трампа, єдиний шлях вперед для ВООЗ – продемонструвати незалежність від Китаю. Раніше Трамп назвав ВООЗ китайською «маріонеткою».

У Вашингтоні вважають, що Пекін приховував справжні масштаби і темпи поширення епідемії. Керівництво ВООЗ, на думку американської влади, некритично сприймало дані, що надходили з Пекіна, і не зуміло оцінити серйозність загрози. В результаті про пандемію ВООЗ оголосила тільки в середині березня, коли коронавірусна інфекція вже призвела до тисяч смертей у світі.

До ретельного розслідування джерела походження і масового поширення нового вірусу закликають Європейський союз та Австралія. Цю пропозицію підтримали вже 122 країни, в тому числі Україна.

Китай уже відкинув заклики до проведення незалежного міжнародного розслідування спалаху COVID-19.

На зборах Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я, які відкрилися 18 травня в режимі онлайн, виступив голова Державної ради Китаю Сі Цзіньпін. Він заявив, що інформація, яку надавали китайська влада, була «максимально достовірною та прозорою», і закликав відкласти будь-які розслідування доти, доки пандемія в світі не буде взята під контроль. Сі Цзіньпін додав, що Китай упродовж двох років виділить 2 мільярди доларів на допомогу країнам, що постраждали від пандемії.

На 19 травня у світі інфіковані понад 4,8 мільйона людей, померли через COVID-19 319 тисяч. Понал 1,8 мільйона пацієнтів одужали.