Понад 120 країн закликають до розслідування причин пандемії

Всесвітня асамблея охорони здоров’я, яка в цьому році через пандемію коронавірусної інфекції вперше відбудеться онлайн, розгляне питання розслідування дій Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в боротьбі з COVID-19.

До ретельного розслідування джерела походження і масового поширення нового вірусу закликають Європейський союз і Австралія. Цю пропозицію підтримали вже 122 країни, серед яких і Україна.

Вони хочуть отримати відповіді на питання про те, чи все було зроблено, щоб запобігти пандемії, яка спричинила зараження понад 4,7 мільйона людей у світі і смерті понад 315 тисяч хворих.

У цій пропозиції конкретно не згадується Китай або місто Ухань, де, як вважають, почався спалах хвороби. Однак Пекін виступив категорично проти ініціативи розслідування, звинувативши Австралію в політичній атаці.

Вашингтон поки також не підтримав ініціативу. США наполягають на більш жорсткому формулюванні, яка б закликала до розслідування походження вірусу, починаючи саме з Китаю. Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово звинувачував Китай у приховуванні інформації про вірус, а ВООЗ, на його думку, допомагала в цьому Пекіну. Влада США не виключила, що витік вірусу стався з лабораторії в місті Ухань. Офіційно розвідувальне співтовариство США не заявляло про наявність доказів цього. Китай таку можливість категорично заперечує.

США є найбільш постраждалою від COVID-19 країною. За останніми даними, там зафіксовано майже півтора мільйона випадків коронавірусної інфекції. Померли майже 90 тисяч пацієнтів.