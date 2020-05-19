Міністр юстиції США звинуватив Apple у співпраці з Росією і Китаєм

Міністр юстиції США Вільям Барр розкритикував корпорацію Apple за відмову допомагати американським правоохоронним органам, а також за співпрацю з Росією та Китаєм. Слова Барра наводить сайт очолюваного ним міністерства.

Барр виступив на брифінгу у справі саудівського військовослужбовця Мохаммеда Саїда аш-Шамрані. У грудні 2019 року він влаштував стрілянину на базі ВМС США у Флориді, поранив 11 людей і був убитий. За словами Барра, ФБР відразу попросило Apple надати доступ до двох телефонів аш-Шамрані, але корпорація відмовилася. Телефони вдалося зламати лише пів року тому.

Барр заявив, що відмова Apple від співпраці загрожує національній безпеці і закликав змінити ситуацію за допомогою закону. Генпрокурор США також зауважив, що багато технологічніих компаній, які виступають за надійне шифрування для захисту приватного життя, «готові підлаштуватися під авторитарні режими», коли їм потрібно захистити свої бізнес-інтереси.

«Наприклад, було багато повідомлень про те, що Apple працює з Компартією Китаю і з російським режимом, щоб перемістити (до Китаю та Росії) центри обробки даних і дозволити урядам цих країн масово стежити (за громадянами). Якщо такі технологічні компанії, як Apple, готові виконувати вимоги авторитарних режимів, у них немає ніяких причин відмовляти у співпраці країнам, де існує верховенство права, які поважають громадянські свободи і право на приватне життя», – заявив Барр.

Раніше російський орган контролю, «Роскомнадзор», заявив, що російська «дочка» Apple, компанія «Еппл Рус», повідомила відомству про локалізацію даних російських користувачів на території Росії в грудні 2018 року. За відмову перенести дані російських користувачів на територію Росії технологічним компаніям загрожує штраф до 18 мільйонів рублів (це близько семи мільйонів гривень).