Трамп обіцяє рішення щодо дій Вашингтона стосовно Китаю у відповідь на закон про нацбезпеку Гонконгу

Президент США Дональд Трамп заявив, що 29 травня проведе пресконференцію, щоб зробити оголошення стосовно дій Вашингтона по відношенню до Китаю після того, як законодавці КНР напередодні схвалили закон про національну безпеку Гонконгу.

«Ми оголосимо у п’ятницю про те, що ми зробимо по відношенню до Китаю», – сказав Трамп, додавши, що його адміністрація «незадоволена Китаєм».

Трамп пригрозив «жорсткою відповіддю» на закон про національну безпеку Гонконгу, але не уточнив про які саме заходи йдеться.

Радник Трампа з економічних питань Ларрі Кудлоу на телеканалі CNBC попередив, що до Гонконга, ймовірно, доведеться ставитися як до Китаю, коли йтиметься про торгівлю та інші фінансові питання.

«Ми не можемо дозволити залишити це поза увагою, і вони нестимутьт за це відповідальність», – сказав радник Трампа з економічних питань.

Гонконг попередив, що позбавлення особливого статусу фінансового центру може мати негативні наслідки для економіки США.

«Будь-які санкції – це меч із двома кінцями, який завдасть шкоди не тільки інтересам Гонконгу, а й значним інтересам США», – заявив уряд Гонконгу пізно ввечері 28 травня.

Поки незрозуміло, чи відмовляться Сполучені Штати від особливого економічного статусу для Гонконга. Трамп може оголосити про цільові санкції, нових тарифи і додаткові обмеження для китайських компаній. Ще одним заходом може стати анулювання віз для тисяч китайських аспірантів в університетах США, які мають зв’язки із військовими навчальними закладами в Китаї.

Законодавчі збори Китаю в четвер схвалили закон про національну безпеку Гонконгу, який загострив відносини КНР головним чином із США.

21 травня Пекін виступив з ініціативою ухвалення закону про національну безпеку Гонконгу, який заборонив би зраду, відділення, підривну діяльність, заколот та іноземне втручання. Такий намір був озвучений після кількох місяців масових, часто насильницьких виступів громадян, які почалися торік і об’єднали мільйони людей на вулицях з протестами проти посиленого впливу Китаю на Гонконг.

24 травня поліція розігнала тисячі демонстрантів-противників закону, застосовуючи до них сльозогінний газ і водомети.

Новий закон про національну безпеку в автономії надає Китаю право застосовувати в Гонконзі національні закони і відкривати там представництва спецслужб. Пекін стверджує, що закон дозволить стримати акти сепаратизму в місті. Протестувальники, в свою чергу, – що документ суперечить принципу «одна країна, дві системи».

США засудиди КНР за «одностороннє нав’язування» Гонконгу нового закону. Вашингтон пригрозив Пекіну санкціями. Китай звинуватив США у втручанні в його внутрішні справи.

Гонконг як автономія у складі Китаю досі значною мірою зберігав відсутній у решті Китаю демократичний лад із часів, коли ця територія була британською колонією до 1997 року.