Влада Гонконгу «захищає» пропонований Китаєм закон про нацбезпеку

Голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам 26 травня спробувала заспокоїти громадян та міжнародних інвесторів, стурбованих економічними і політичними наслідками планів Китаю щодо ухвалення нового закону про національну безпеку, заявивши, що ця пропозиція призначена тільки для «окремих порушників закону». Лам сказала, що заяви про загрозу обмеженням свобод для Гонконгу «абсолютно безпідставні».

«Будуть збережені свободи Гонконгу, його життєдіяльність і основні цінності з точки зору верховенства закону, незалежності судової влади, різних прав і свобод, якими користуються люди», – сказала Лам.

Таким чином очільниця Гонконгу спробувала заспокоїти багатьох жителів автономії, бізнес-групи і західні країни, які побоюються, що нова законодавча пропозиція Китаю може покласти край особливому статусу території і сприятливому бізнес-середовищу.

21 травня Пекін виступив з ініціативою ухвалення закону про національну безпеку Гонконгу, який заборонив би зраду, відділення, підривну діяльність, заколот та іноземне втручання. Такий намір був озвучений після кількох місяців масових, часто насильницьких виступів громадян, які почалися торік і об’єднали мільйони людей на вулицях з протестами проти посиленого впливу Китаю на Гонконг.

24 травня поліція розігнала тисячі демонстрантів, застосовуючи до них сльозогінний газ і водомети.

Новий закон про національну безпеку в автономії надає Китаю право застосовувати в Гонконзі національні закони і відкривати там представництва спецслужб. Пекін стверджує, що закон дозволить стримати акти сепаратизму в місті. Протестувальники, в свою чергу, кажуть, що документ суперечить принципу «одна країна, дві системи».

Новий закон влада Китаю може затвердити вже цього тижня. Противники кажуть, що це відбудеться в обхід законодавчого органу Гонконгу – Законодавчої ради.

США засудиди КНР за «одностороннє нав’язування» Гонконгу нового закону. Вашингтон пригрозив Пекіну санкціями. Китай звинуватив США у втручанні в його внутрішні справи.

Гонконг як автономія у складі Китаю досі значною мірою зберігав відсутній у решті Китаю демократичний лад із часів, коли ця територія була британською колонією до 1997 року.