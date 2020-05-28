Китай схвалив закон про національну безпеку Гонконгу

Законодавчі збори Китаю в четвер схвалили закон про національну безпеку Гонконгу, який загострив відносини КНР із Заходом.

Схваленням суперечливого документа китайські законодавці завершили щорічну сесію, яка проходила на тлі пандемії корорнавірусу.

Закон про нацбезпеку в Гонконзі фактично зобов’язує змінити законодавство автономної території.

21 травня Пекін виступив з ініціативою ухвалення закону про національну безпеку Гонконгу, який заборонив би зраду, відділення, підривну діяльність, заколот та іноземне втручання. Такий намір був озвучений після кількох місяців масових, часто насильницьких виступів громадян, які почалися торік і об’єднали мільйони людей на вулицях з протестами проти посиленого впливу Китаю на Гонконг.

24 травня поліція розігнала тисячі демонстрантів-противників закону, застосовуючи до них сльозогінний газ і водомети.

Новий закон про національну безпеку в автономії надає Китаю право застосовувати в Гонконзі національні закони і відкривати там представництва спецслужб. Пекін стверджує, що закон дозволить стримати акти сепаратизму в місті. Протестувальники, в свою чергу, – що документ суперечить принципу «одна країна, дві системи».

США засудиди КНР за «одностороннє нав’язування» Гонконгу нового закону. Вашингтон пригрозив Пекіну санкціями. Китай звинуватив США у втручанні в його внутрішні справи.

Гонконг як автономія у складі Китаю досі значною мірою зберігав відсутній у решті Китаю демократичний лад із часів, коли ця територія була британською колонією до 1997 року.