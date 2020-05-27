Помпео: автономія Гонконгу «суттєво» підірвана

Державний секретар США Майк Помпео повідомив Конгресу, що адміністрація США більше не вважає Гонконг таким, що користується високим рівнем автономії, обіцяним Пекіном, і тому фінансовий центр більше не вимагає спеціального ставлення, згідно з американським законодавством.

«У той час, як США сподівалися, що вільний і процвітаючий Гонконг буде моделлю для авторитарного Китаю, тепер зрозуміло, що Китай моделює Гонконг під себе», – сказав Помпео в заяві 27 травня у той час, як Пекін має ухвалити суперечливий закон про про безпеку в колишній британській колонії.

Заява Помпео може бути початком дій США з відкликання спеціальних торгових привілеїв і фінансового статусу, якими Гонконг користувався з моменту повернення до правління Китаю в 1997 році.

Цей крок держсекретаря не супроводжувався скасуванням будь-яких конкретних привілеїв, але відбувається на тлі закликів США й інших держав відреагувати на дії Пекіна щодо ухвалення законопроєкту, який дозволив би китайським службам безпеки діяти в Гонконгу.

«Катастрофічне рішення Пекіна – лише останнє в серії дій, які принципово підривають автономію та свободи Гонконгу і власні обіцянки Китаю жителям Гонконгу, відповідно до китайсько-британської спільної декларації – міжнародного договору, запропонованого ООН», – сказав Помпео.

«Жодна розумна людина не може сьогодні стверджувати, що Гонконг зберігає високий ступінь автономії від Китаю, враховуючи факти», – сказав він і додав, що США – «на боці жителів Гонконгу».

Раніше сьогодні поліція Гонконгу застосувала подразливий газ й арештувала сотні людей у центральному діловому районі міста, де 27 травня тисячі людей вийшли на протест проти можливого ухвалення законопроєкту, який криміналізує «неповагу» до національного гімну Китаю.

У поліції повідомили, що затримали понад 300 осіб, переважно за підозрою в участі у незаконному мітингу.

На кадрах, показаних у прямому ефірі, було видно, що багато хто з затриманих – молоді люди.

Згідно із законопроєктом, школи в Гонконзі повинні вчити гімн Китаю, всі громадяни і організації мають виконувати його «у відповідних випадках», а за неповагу до гімну загрожує покарання – до трьох років ув’язнення або штраф до шести тисяч доларів.

Якщо Законодавча рада Гонконгу схвалить документ у другому читанні 27 травня, то далі законодавці можуть перейти до третього читання і голосування в цілому вже у червні.

Законопроєкт про гімн планують ухвалити на тлі пропозиції Пекіна схвалити закон про національну безпеку Гонконгу, який викликав нові протести і сутички з поліцією 24 травня.

Нові кроки, запропоновані керівництвом владної Комуністичної партії Китаю, викликали міжнародне занепокоєння тим, що дії Пекіна різко обмежать спеціальні свободи Гонконгу, гарантовані цій території 1997 року, коли Велика Британія передавала її під контроль Китаю.