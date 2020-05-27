Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
27 травня 2020, Київ 11:01
Новини | Міжнародні

У Гонконгу влада посилила заходи безпеки через протести проти закону про гімн Китаю

Люди ховаються під парасолями від розпиленого силовиками перцевого газу під час протесту проти закону про гімн, Гонконг, 27 травня 2020 року

У Гонконгу 27 травня влада посилила заходи безпеки після закликів активістів до протесту проти законопроєкту, що передбачає кримінальну відповідальність за неповагу до державного гімну Китаю.

Згідно із законопроєктом, школи в Гонконзі повинні вчити гімн Китаю, всі громадяни і організації мають виконувати його «у відповідних випадках», а за неповагу до гімну загрожує покарання – до трьох років ув’язнення або штраф.

Якщо Законодавча рада Гонконгу схвалить документ у другому читанні 27 травня, то далі законодавці можуть перейти до третього читання і голосування в цілому вже у червні.

У середу навколо будівлі Законодавчої ради Гонконгу силовики розмістили заповнені водою бар’єри. За повідомленнями, щонайменше 5 протестувальників затримали.

В інших частинах міста протестувальники використали сміттєві баки, щоб перекрити дороги і підготуватися до демонстрацій, основна частина яких запланована підвечір.

Законопроєкт про гімн планують ухвалити на тлі пропозиції Пекіна схвалити закон про національну безпеку Гонконгу, який викликав нові протести і сутички з поліцією 24 травня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG