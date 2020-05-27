У Гонконгу влада посилила заходи безпеки через протести проти закону про гімн Китаю

У Гонконгу 27 травня влада посилила заходи безпеки після закликів активістів до протесту проти законопроєкту, що передбачає кримінальну відповідальність за неповагу до державного гімну Китаю.

Згідно із законопроєктом, школи в Гонконзі повинні вчити гімн Китаю, всі громадяни і організації мають виконувати його «у відповідних випадках», а за неповагу до гімну загрожує покарання – до трьох років ув’язнення або штраф.

Якщо Законодавча рада Гонконгу схвалить документ у другому читанні 27 травня, то далі законодавці можуть перейти до третього читання і голосування в цілому вже у червні.

У середу навколо будівлі Законодавчої ради Гонконгу силовики розмістили заповнені водою бар’єри. За повідомленнями, щонайменше 5 протестувальників затримали.

В інших частинах міста протестувальники використали сміттєві баки, щоб перекрити дороги і підготуватися до демонстрацій, основна частина яких запланована підвечір.

Законопроєкт про гімн планують ухвалити на тлі пропозиції Пекіна схвалити закон про національну безпеку Гонконгу, який викликав нові протести і сутички з поліцією 24 травня.