Все, що треба знати про кризу довкола Гонконгу

Оголошення з боку США, що Гонконг більше не має достатнього рівня автономії від Китаю, вважають історичним моментом, який може призвести до далекосяжних наслідків для майбутного Гонконгу. Хоча багато буде залежати від дій призидента США Дональда Трампа.

Експерти висловлюють різні думки щодо того, які наслідки матиме таке оголошення про невідповідність спеціальному статусу. Одні вважають, що воно може радикально змінити долю міста, яке десятиліттями служить економічними воротами Китаю до зовнішнього світу, якщо будуть запроваджені цільові санкції, тарифи та торгівельні обмеження.

Інші думають, що швидких і вагомих наслідків може і не бути, а треті кажуть, що йдеться про символічний крок. Пояснюємо головні моменти нинішньої політичної кризи довкола Гонконгу.

Що таке «спеціальний статус» Гонконгу?

Коли наближалась передача Гонконгу Британією Китаю в 1997 році, було досягнуто угоди щодо принципу «одна країна – дві системи», яка дозволяла місту і провінції зберегти певні свободи та автономію на 50 років.

Ці свободи включали вільноринкову економіку, незалежні суди, свободу слова та свободу місцевого законодавчого органу.

Внаслідок цього, багато країн, включно зі США, ухвалили власне законодавство, яке дозволяло трактувати Гонконг як окрему торгівельну територію, а не частину авторитарного Китаю, який має багато економічних обмежень.

Це дозволило перетворити Гонконг на фінансовий центр світового рівня, який має четверту за капіталами біржу світу. Відтак Гонконг став світовим фінансовим центром на рівні з Лондоном та Нью-Йорком та Франкфуртом.

До цього треба додати безвізовий режим, грошову одиницю, прив’язану до долара, потужну біржу, а також приязне до інвестицій законодавство, гнучку податкову систему та зхахист інвестицій – все це сприяло перетворенню Гонконгу на економічну потугу.

Якщо Вашингтон пристане на суворі заходи, «існуватие ризик усій фінансовій архітектурі, що нею з’єднаний Китай з вільним ринком», каже Роберт Спалдінг, експерт з американо-китайських відносин в Hudson Institute.

«Якщо всього цього не буде, це вплине на акції, бонди, фінансові трансакції, систему SWIFT», – каже він агенству Bloomberg.

Що буде далі?

Аналітики кажуть, що м’яч нині по половині поля Дональда Трампа.

Джуліан Ку, екперт з міжнародного права Університету Гофстра, каже, що президент США «має велике поле для маневру».

Трамп може змінити торгівельні тарифи для Гонконгу, прирівнявши їх до китайських

«Він може змінити торгівельні тарифи для Гонконгу, прирівнявши їх до китайських, або він може їх змініти, підвівши їх під закон про контроль над експортом, що ускладнить експорт високих технологій... Або він може зробити й те, й інше», – сказав він агенції AFP.

Але Ку думає, що м’якіший підхід є ймовірнішим.

«Я очікую, що він (Трамп) вдасться до значних кроків, що покажуть Китаю, що він налаштований серйозно, але не думаю, що будуть зміни в кожному американському законі, який має стосунок до Гонконгу», – каже Ку.

«Я очікую, що він притримає деякі заходи, щоб дати шанс Китаю зробити крок назад», – додає він.

Дейвід Стілвелл, провідний співробітник Держдепартаменту США з питанть Східної Азії, сказав журналістам, що американські заходи будуть «якнайбільш націлені на зміну поведінки», хоча й зауважив, що Пекін навряд чи змінить свій підхід.

Як до цього дійшло?

Рішення держсекретаря США Майка Помпео у середу було продиктоване наростаючим побоюванням, що Пекін веде наступ на свободи у Гонконгу.

Найбільшу стурбованість викликав план Пекіна запровадити жорсткий закон про національну безпеку в Гонконгу після місяців демократичних протестів минулого року.

Жодна мисляча людина не може дійти висновку сьогодні, що Гонконг залишає за собою високий рівень автономії від Китаю

Придушення цих протестів викликало двопартійну підтримку у Вашингтоні серед конгресменів – що спостерігається нечасто – і було ухвалено закон минулого року, який карає Китай.

Одне з положень закону передбачало, що Держдепартамент США кожного року повинен оцінювати чи Гонконг має належний рівень автономії від Китаю для виправдання спеціального статусу.

«Жодна мисляча людина не може дійти висновку сьогодні, що Гонконг залишає за собою високий рівень автономії від Китаю, беручи до уваги ситуацію на місці», – сказав Помпео.

Чи це кінець «Hong Kong Inc.»?

Китайська політика адміністрації Трампа є непослідовною.

Трамп пристав на жорсткий підхід до Пекіну в торгівельних справах. Але демонстрував незначний інтерес до питання прав людини і тепло відгукувався про китайського колегу Сі Цзіньпіна.

Він також не хоче підривати торгівельну угоду з Китаєм на тлі своїх планів щодо переобрання на другий термін на листопадових виборах у США.

Американський бізнес може зазнати удару, якщо Вашингтон захоче економічно покарати Гонконг.

Згідно з Дослідницької службою Конгресу США, близько 300 американських компаній мають свої регіональні штабквартири в Гонконгу, а 434 компанії мають в місті регіональні представництва.

В 2018 році позитивний баланс США з Гонконгом був найбільшим – понад 31 мільярд доларів.

Але ставлення до Китаю стає твердішим всередині адміністрації Трампа – особливо після пандемії коронавірусу.

Я маю сумніви, що обидві сторони прагнуть необмеженої ескалації нині

Для Пекіна Гонконг залишається містом великих економічних можливостей, особливо для китайських компаній, які хочуть доступу до твердої валюти, міжнародних банків та торгівельних фірм.

Але значення Гонконгу зменшується: минулого року 12 відсотків китайського експорту пройшло через місто, а в 1992 році цей показник був на рівні 45 відсотків.

Стів Цанг, експерт з Китаю з Університету Лондона, каже, що крок Вашингтона навряд чи змусить Пекін призадуматись.

«Я гадаю, Сі подвоїть зусилля і натомість дасть відповідь, – каже Цанг агенству AFP. – Але ескалація може зупинитись на якомусь етапі, оскільки я маю сумніви, що обидві сторони прагнуть необмеженої ескалації нині».