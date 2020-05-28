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28 травня 2020, Київ 09:50
Новини | Міжнародні

Конгрес США схвалив законопроєкт щодо санкцій проти Китаю через утиски уйгурів

Жінка з меншини уйгурів тримає на руках немовля (фото архівне)

Палата представників США більшістю голосів схвалила 27 травня законопроєкт, який закликає президента Дональда Трампа накласти санкції на Китай через репресії проти мусульманської меншини уйгурів.

«Варварські дії Пекіна проти уйгурів є образою для колективної свідомості всього світу», – заявила спікер Палати представників Ненсі Пелосі.

Законопроєкт, який раніше також підтримав Сенат, тепер відправлять в Білий дім для підпису президентом або його вето. Раніше на цьому тижні Дональд Трамп натякнув, що підпише документ. Також його адміністрація вживе низку заходів проти Китаю у зв’язку з планами схвалити закон про національну безпеку в Гонконзі.

За оцінками ООН, близько 1 мільйона етнічних уйгурів та інших мусульман-представників тюркомовних корінних народів утримуються в таборах, які Пекін називає «контрекстремістськими центрами» у провінції Сіньцзян. Також мільйони людей насильно утримуються в «таборах перевиховання».

Пекін заявляє, що місця утримання є «професійно-технічними» закладами, а їхня мета – навчання та розвиток робочих навичок.

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