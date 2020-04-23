Почаїв: в’їзд і виїзд обмежений. Лавра УПЦ (МП) закрита, а кількість хворих на COVID-19 зростає

Почаїв, що на Тернопільщині, з 21 квітня закритий для в’їзду і виїзду транспорту. Довкола міста встановлені 4 блокпости. Такі радикальні заходи пов’язані зі зростанням чисельності хворих на коронавірус у місті, а також тим, що духовенство Почаївської лаври Української православної церкви (Московського патріархату) порушило карантинні правила на Великдень і сьогодні монастир зачинений. На 22 квітня був підтверджений коронавірус у 43 мешканців, одна людина померла, а контактними особами називають майже всіх жителів Почаєва.

На блокпостах чергують військовослужбовці і поліцейські. Вони зупиняють водіїв на всіх видах транспорту. Зобов’язані пропускати лише ті машини, які перевозять продукти чи інші речі, які потрібні для забезпечення життя міста, в окремих випадках проїжджають і транзитні автомобілі, але без права зупинки у місті, а також мешканці Почаєва, якщо вони пред’являть документ із місцем реєстрації. З Почаєва люди не мають права виїжджати. Утім, місцевому мешканцю на скутері вдалося виїхати і повернутись додому.

«Ото купив куцьку, мені вивезли до асфальту і повертаюсь. Мені виміряли температуру. Не дуже добре ті блокпости, але така біда, то будемо терпіти. На Великдень до церкви не ходили з родиною. А сьогодні всі храми зачинені. Наша церква на Липовій 3 травня має відкритись, бо батюшки похворіли», – розповів мешканець Почаєва.

Кількох водіїв через блокпости, на яких побувало Радіо Свобода, не пропустили, як і журналістку. Хтось хотів виїхати з міста, а хтось проїхати додому в сусіднє село.

«Мені потрібно заправити автомобіль і зняти пенсію. Я молоко забираю у людей і мушу заправити машину. З мого села у Почаїв – 7 кілометрів, а у Радивилів – 20 кілометрів. Розумію, що ці блокпости потрібні», – пояснював чоловік, якому довелось таки повернутись і подолати довший шлях, щоб вирішити свої проблеми.

Оскільки Почаївська лавра не зачинялась, священники проводили богослужіння, ігнорували карантинні правила і зауваження поліції, а число хворих на коронавірус зросло, тому Кременецька районна влада вирішила вдатись до радикальних заходів.

З метою, щоби не поширювати коронавірус, і ухвалили серйозні рішення

«Є три чинники, які спонукали нас закрити місто – за останню добу 13 нових підтверджених захворювань на коронавірус. По-друге, порушення карантинних умов на Великдень, у цій справі відкрите кримінальне провадження і смерть мешканки Почаєва через COVID-19. Було зібрано районну комісію і ухвалили рішення. Наші дії правильні щодо мешканців міста і Кременецького району. Ми розуміємо, що у лавру прибувають мешканці з різних місць України і з-поза її меж. Тому з метою, щоби не поширювати коронавірус і ухвалили серйозні рішення», – каже Радіо Свобода виконувач обов’язки голови Кременецької районної адміністрації Вячеслав Онишкевич, який очолює районну комісію з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій.

На 22 квітня у 43 мешканців Почаєва був підтверджений коронавірус. Серед них – у 4 медсестер, хористів Почаївської лаври. А ось щодо ченців Почаївської лаври офіційної інформації немає, наголосили, як Вячеслав Онишкевич, так і міський голова Почаєва.

МОЗ підозрює, що в Почаївській лаврі масове захворювання на коронавірус, але не може цього підтвердити, оскільки настоятель лаври не співпрацює з владою, про це поінформувала на засіданні оперативного штабу Тернопільської області головний санітарний лікар Тернопільщини Оксана Чайчук.

Відомо, що коронавірус підтверджено у священника з Почаєва і його дружини, які лікуються в Києві. COVID-19 виявлено у митрополита УПЦ (Московського патріархату) Сергія, який має кілька місць проживання, зокрема і в Почаєві. 22 квітня епідеміологи намагалися встановити коло осіб, із ким контактував митрополит УПЦ (МП). Сам він на лікуванні в Олександрівській лікарні в Києві.

Коронавірус виявлено у 4 священників і диякона, які мають стосунок до Почаєва. Про це мовилось під час засідання Тернопільського міського оперативного штабу щодо подолання надзвичайної ситуації.

Ченці зачинили лавру

21 квітня Почаївську лавру ченці зачинили. Прочан у місті немає. Настоятель перебуває у лаврі, повідомив Вячеслав Онишкевич. За його інформацією, близько 600 осіб проживає у лаврі за зачиненими воротами. Який стан здоров’я ченців, скільки серед них хворих, чи хтось із медичних працівників має доступ у лавру і надає медичну допомогу? Про це невідомо.

Братія відмовилася проходити тестування

«Чи є захворювання серед братії лаври? Думаю, що є. І такої думки більшість мешканців міста. Ченці не виходять у місто, вони мають харчування, монастир забезпечений. Братія відмовилася проходити тестування, не можна нікого заставити це зробити. Зайти у Лавру не можливо, бо всі ворота закриті. Йти чи не йти на Великдень у лавру, віряни самі вирішували. Це залежало від їхньої свідомості. Ми організували освячення кошиків біля хрестів, вздовж дороги. Те, що обмежений в’їзд і виїзд – це важливо, бо хочемо, щоб не поширювалось захворювання», – говорить міський голова Почаєва Василь Бойко.

Районна влада вважає, що практично всі мешканці Почаєва є контактними. Відстежити, хто з ким спілкувався, досить складно. Адже підтверджений коронавірус у мешканців із 11 вулиць міста, тому географія досить велика для поширення захворювання.

Загалом у Почаєві проживають близько 7800 осіб. Майже половина з них не є корінними жителями, а приїхала сюди і придбала будинки, щоб ближче бути до Почаївської лаври, багато працюють у монастирі, розмовляють російською мовою і є прихильниками Російської православної церкви (РПЦ).

Найбільше прочан останніми роками приїжджали у Почаївську лавру з Молдови і Білорусі. До слова, консул Молдови звернулась до України з повідомленням про зараження на COVID-19 восьми молдовських паломників, які відвідували Почаївську лавру.

У місцевій лікарні 27 осіб на лікуванні

Протягом найближчого тижня у Почаєві будуть проводити тестування на CОVID-19 якомога більшій кількості мешканців. У Почаївській комунальній лікарні сьогодні на лікуванні 27 людей, із яких 13 – в інфекційному відділенні. Коли у півторарічної дитини 27 березня виявили коронавірус, а вона лікувалась у шпиталі, майже 30 медичних працівників були на обсервації.

Складно говорити, хто був першим джерелом

«Лікарня була закрита на обсервацію, коли там виявили першого хворого. Медики, які контактували, були на ізоляції вдома. Перші інфіковані були з села Лідихів, захворіла дитина і мама. Загалом дуже складно говорити, хто був першим джерелом, від кого пішло захворювання. Від початку був фейк про те, що мама і дитина інфікувались від родича, який повернувся з Польщі. У Лідихів із-за кордону приїхали понад 50 селян», – зауважив Вячеслав Онишкевич.

Власне, щоб унеможливити спалах епідемії коронавірусу в Почаєві, місто закрили. Однак лише через тиждень-другий стануть зрозумілі масштаби захворювання, та чи такий захід ефективний і вчасний.