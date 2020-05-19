Бразилія вийшла на третє місце у світі за числом заражень COVID-19

Бразилія вийшла на третє місце у світі за числом людей, у яких виявлений коронавірус, випередивши Велику Британію і поступаючись за цим показником лише США та Росії. Про це свідчать дані університету Джонса Гопкінса, який узагальнює офіційну статистику країн світу.

Бразилія, де за останню добу зафіксовано понад 14 тисяч нових заражень, щонайменше у півтора раза випереджає за цим показником Росію, де зранку 18 травня повідомили про менш як 9 тисяч нових інфікованих.

Загалом у Бразилії захворіли на COVID-19 понад 255 тисяч людей (16 тисяч 853 з яких померли), у Росії заразилися понад 290 тисяч людей (з них, якщо вірити офіційній російській статистиці, померли 2 тисячі 722 людини).

У Бразилії президент Жаїр Болсонару на початку епідемії називав коронавірус «грипом» і закликав завершити з протиепідемічними заходами. У березні суд заборонив главі держави агітувати проти карантину. Але вже після того, 19 квітня, Болсонару виступив на акції проти карантину, на якій були присутні приблизно 600 людей.