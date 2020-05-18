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18 травня 2020, Київ 18:05
Фотогалереї
Бразилія обігнала Італію та Іспанію за кількістю хворих на коронавірус – фоторепортаж
18 травня 2020, 17:45
У Бразилії стрімко зростає кількість інфікованих на COVID-19. Наразі країна обігнала Італію та Іспанію за кількістю хворих на коронавірус і посідає 4 місце після США, Росії та Великої Британії.
1
Загальна
кількість
інфікованих у Бразилії досягла 241 080 осіб. На фото лікар швидкої та її колега перевозять хворого на Covid-19
2
Станом на 18 травня померли 16 122 людини. На фото найбільше кладовище в Сан Паулу –
Vila Formosa
3
Поховання померлого від коронавірусу в місті Манаус
4
Тим часом в країні, через стрімке зростання кількості хворих, посилився тиск на президента Жаїра Болсонару, який відкидає небезпеку коронавірусу. За місяць бразильский уряд змінив вже другого міністра охорони здоров'я
5
Окрім того, в країні відбуваються акції прихильників чільного президента, які виступають проти вжитих карантинних заходів
6
Плакат «В усьому винний Китай» під час акції прихильників президента Жаїра Болсонару
7
У Ріо-де-Жанейро місцеві лікарі провели акцію пам'яті за загиблими від коронавірусу колегами
8
Схожі акції пройшли в кількох містах. На фото – лікар тримає хрест під час акції пам'яті в Манаусі
9
В країні 94122 людини вилікувались від Covid-19. На фото
– лікар швидкої допомоги Олександра Сейд, обіймає свою 77-річну мати Марію, яка нещодавно одужала від коронавірусу
10
Дівчинка в захисній масці під час карантину в Манаусі
11
Експерти попереджають, що реальна кількість смертей може бути більшою, оскільки в Бразилії недостатньо людей тестуються на Covid-19. Про це у суботу, 16 травня сказав агентству АFP Домініго Алвес з Університету Сан-Паулу. На фото – працівники в захисних костюмах приїхали до притулку Stella Maris Complex для літніх людей та безхатьків поблизу Ріо-де Жанейро для дезінфекції приміщення
Бразилія обігнала Італію та Іспанію за кількістю хворих на коронавірус – фоторепортаж
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