Бразилія обігнала Італію та Іспанію за кількістю хворих на коронавірус – фоторепортаж

11 Експерти попереджають, що реальна кількість смертей може бути більшою, оскільки в Бразилії недостатньо людей тестуються на Covid-19. Про це у суботу, 16 травня сказав агентству АFP Домініго Алвес з Університету Сан-Паулу. На фото – працівники в захисних костюмах приїхали до притулку Stella Maris Complex для літніх людей та безхатьків поблизу Ріо-де Жанейро для дезінфекції приміщення