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18 травня 2020, Київ 18:05
Фотогалереї

Бразилія обігнала Італію та Іспанію за кількістю хворих на коронавірус – фоторепортаж

У Бразилії стрімко зростає кількість інфікованих на COVID-19. Наразі країна обігнала Італію та Іспанію за кількістю хворих на коронавірус і посідає 4 місце після США, Росії та Великої Британії.



Загальна кількість інфікованих у Бразилії досягла 241 080 осіб. На фото лікар швидкої та її колега перевозять хворого на Covid-19
1 Загальна кількість інфікованих у Бразилії досягла 241 080 осіб. На фото лікар швидкої та її колега перевозять хворого на Covid-19
Станом на 18 травня померли 16 122 людини. На фото найбільше кладовище в Сан Паулу &ndash; Vila Formosa&nbsp;
2 Станом на 18 травня померли 16 122 людини. На фото найбільше кладовище в Сан Паулу –
Vila Formosa 
Поховання померлого від коронавірусу в місті Манаус
3 Поховання померлого від коронавірусу в місті Манаус
Тим часом в країні, через стрімке зростання кількості хворих, посилився тиск на президента Жаїра Болсонару, який відкидає небезпеку коронавірусу. За місяць бразильский уряд змінив вже другого міністра охорони здоров&#39;я
4 Тим часом в країні, через стрімке зростання кількості хворих, посилився тиск на президента Жаїра Болсонару, який відкидає небезпеку коронавірусу. За місяць бразильский уряд змінив вже другого міністра охорони здоров'я
Окрім того, в країні відбуваються акції прихильників чільного президента, які виступають проти вжитих карантинних заходів
5 Окрім того, в країні відбуваються акції прихильників чільного президента, які виступають проти вжитих карантинних заходів
Плакат &laquo;В усьому винний Китай&raquo; під час акції прихильників президента Жаїра Болсонару
6 Плакат «В усьому винний Китай» під час акції прихильників президента Жаїра Болсонару
У Ріо-де-Жанейро місцеві лікарі провели акцію пам&#39;яті за загиблими від коронавірусу колегами
7 У Ріо-де-Жанейро місцеві лікарі провели акцію пам'яті за загиблими від коронавірусу колегами
Схожі акції пройшли в кількох містах. На фото &ndash; лікар тримає хрест під час акції пам&#39;яті в Манаусі
8 Схожі акції пройшли в кількох містах. На фото – лікар тримає хрест під час акції пам'яті в Манаусі
В країні 94122 людини вилікувались від Covid-19. На фото​&nbsp;&ndash; лікар швидкої допомоги Олександра Сейд, обіймає свою 77-річну мати Марію, яка нещодавно одужала від коронавірусу
9 В країні 94122 людини вилікувались від Covid-19. На фото​ – лікар швидкої допомоги Олександра Сейд, обіймає свою 77-річну мати Марію, яка нещодавно одужала від коронавірусу
Дівчинка в захисній масці під час карантину в Манаусі
10 Дівчинка в захисній масці під час карантину в Манаусі
Експерти попереджають, що реальна кількість смертей може бути більшою, оскільки в Бразилії недостатньо людей тестуються на Covid-19. Про це у суботу, 16 травня сказав агентству АFP Домініго Алвес з Університету Сан-Паулу. На фото &ndash;&nbsp;працівники в захисних костюмах приїхали до притулку Stella Maris Complex для літніх людей та безхатьків поблизу Ріо-де Жанейро для дезінфекції приміщення
11 Експерти попереджають, що реальна кількість смертей може бути більшою, оскільки в Бразилії недостатньо людей тестуються на Covid-19. Про це у суботу, 16 травня сказав агентству АFP Домініго Алвес з Університету Сан-Паулу. На фото – працівники в захисних костюмах приїхали до притулку Stella Maris Complex для літніх людей та безхатьків поблизу Ріо-де Жанейро для дезінфекції приміщення

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