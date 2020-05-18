У Росії заявляють, що «зупинили зростання» COVID-19

Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив 18 травня, що його країні вдалося зупинити зростання числа нових випадків коронавірусної інфекції.

«Ситуація з поширенням коронавірусної інфекції залишається складною, але ми можемо визнати, що нам вдалося зупинити зростання числа заражень», – сказав Мішустін на засіданні уряду.

Зранку 18 травня російський штаб боротьби з епідемією повідомив, що число випадків захворювання на коронавірусну інфекцію сягнуло 290 тисяч 678.

За останню добу інфікування коронавірусом виявлене у 8926 росіян, це на 783 випадки менше, ніж добу тому. Раніше у травні в окремі дні число нових інфікованих перевищувало 11 тисяч.

За числом заражень COVID-19 Росія поступається лише Сполученим Штатам, де кількість таких людей наближається до півтора мільйона. У Європі на 45 тисяч інфікованих від Росії відстає Велика Британія, на 60 тисяч – Іспанія.