У США офіційно затвердили тест на коронавірус у домашніх умовах

Американська адміністрація контролю за харчами та ліками схвалила у терміновому порядку тест на коронавірус, що дозволить людям брати мазок з носа в домашніх умовах та висилати в лабораторію для діагностичного аналізу.

Дозвіл на випуск тестів отримала компанія ЕverlyWell.

За даними компанії, від моменту замовлення тесту до отримання результату мине від 3 до 5 днів. Замовити тест можуть ті особи, що заповнили онлайн-анкету, яку перевірив лікар.

Мазок пацієнта з носа поміщається у спеціальний розчин та відправляється в ліцензовану лабораторію. Пізніше результати направляють пацієнту онлайн через незалежну мережу компанії ЕverlyWell, на їх власний портал.

Тест коштуватиме 135 доларів та поступить в продаж вже в кінці травня. Втім, деякі науковці стверджують, що домашні тести є менш точними, ніж тести, які роблять безпосередньо в медичних закладах.