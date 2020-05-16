У Німеччині знову протестували проти обмежень через коронавірус

У кількох містах Німеччини другий кінець тижня поспіль відбулися нові протести проти обмежень, запроваджених із метою обмежити поширення коронавірусної пандемії.

Зокрема, кілька тисяч людей вийшли на кілька окремих акцій у столиці Берліні. Їх супроводжували близько тисячі працівників поліції, які стежили головно за дотриманням протикоронавірусних заходів.

У перебігу акцій сталися сутички – поліція затримала близько 200 осіб.

У Мюнхені на півдні країни організатори подали заявку на протест із 10 тисячами учасників у центрі міста; місцева влада дозволила участь однієї тисячі, щоб вони могли дотриматися належної відстані між собою.

У Штутґарті на південному заході Німеччини, де попередніх вихідних учасники протесту порушували дистанціювання і приходили без захисних масок на обличчі, цього разу зібралося понад п’ять тисяч демонстрантів.

А у Франкфурті-на-Майні в центральній частині країни і в Гамбурзі на півночі на демонстрації вийшло приблизно по тисячі осіб.

Смертність через коронавірусну інфекцію в Німеччині нині нижча, ніж у деяких інших європейських країнах. Канцлера Анґелу Меркель переважно хвалять за те, як країна проходить пандемію.

У Німеччині, яка є федеративною державою, практично всі обмежувальні заходи перебувають у компетенції влад федеральних земель, але центральний уряд Меркель домовлявся з ними про координацію дій.

Останнім часом Меркель пристала на вимоги впливових регіональних лідерів, і деякі обмежувальні заходи в Німеччині почали послаблюватися. Зокрема, в країні поступово поновлюють роботу навчальні заклади, крамниці, ресторани і навіть відновлює змагання футбольний чемпіонат країни.

Але Меркель не раз попереджала про можливість другої хвилі заражень. А цього тижня справді сталося зростання числа нових випадків захворювання, і це спричинило нове занепокоєння щодо перебігу епідемії в країні.

За інформацією Центру даних про коронавірус Університету імені Джонза Гопкінза у США, на вечір 16 травня в Німеччині підтверджено майже 176 тисяч захворілих на коронавірусне захворювання, з яких майже вісім тисяч померли.