Чи спрацювала «шведська модель» стримування коронавірусу – дискусія на шпальтах світових ЗМІ

Європейські країни починають усувати карантинні обмеження, запроваджені в березні-квітні цього року у відповідь на поширення коронавірусної епідемії.

На відміну від багатьох інших європейських країн, Швеція не запроваджувала суворих обмежень. Влада рекомендувала шведам регулярно мити руки і прикривати рот і ніс під час кашлю чи чхання. Хоча деякі магазини і встановили бар’єри з оргскла між покупцями і продавцями, обмежень на громадські зібрання запроваджено не було, магазини, ресторани й інші заклади продовжили працювати, а також здійснювались авіаперевезення.

У країні з населенням більш ніж 10 мільйонів кількість смертей через коронавірус перевищила 3 500.

Епідемія у Швеції була значно більш смертоноснішою, ніж у її сусідів, пише щоденник The New York Times, зазначаючи, що цифри все ж були кращі, ніж у багатьох країнах, які запровадили карантинні обмеження.

Епідеміолог країни Андерс Теґнелль заявив, що такий високий рівень смертей був неочікуваним. «Ми розраховували, що більше людей захворіє, але кількість померлих справді стала здивуванням для нас», – сказав Теґнелль пресі минулого тижня.

Більш ніж 12% тих, у кого діагностували COVID-19 у Швеції, померли, що є високим показником серед країн світу, пише видання Business Insider. Усе ж, зауважує видання, порівняно невеликий рівень тестувань у Швеції міг призвести до того, що було пропущено певну кількість випадків захворювань, які відбувалися не у важкій формі. Половина всіх смертей у Швеції припадає на будинки для догляду за літніми людьми.

Немає кореляції між суворістю карантинних обмежень і кількістю смертей, пише Саймон Дженкінс у статті для щоденника The Guardian. Він зауважує: режими найбільш суворого карантину – в Італії, Іспанії, Новій Зеландії, Великій Британії й Китаї – дали як високі, так і низькі показники смертності на мільйон населення. У Швеції рівень смертності через коронавірус склав 319 на мільйон населення, що значно перевищує цифри сусідніх країн, таких, як Норвегія, або Данія, де смертність від вірусу становила 40 і 91, відповідно. Але смертність у Швеції була значно меншою, ніж у Британії й Іспанії, де цей рівень становив 465 і 569 на мільйон населення, відповідно.

Незважаючи на те, що країна не запроваджувала повних карантинних обмежень, епідемія боляче вдарила по економіці Швеції, пише The New York Times. ВВП країни, за прогнозами шведського центробанку, впаде на 7–10% цього року, що відповідає прогнозам по ЄС.

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