В Україні з понад 17 тисяч виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією – майже 3,5 тисяч – медики. При цьому, скільки летальних випадків серед медперсоналу – точної статистики немає. Кореспондентка телеканалу «Настоящее Время» в Києві Юлія Жукова поговорила з родичами, друзями і знайомими медиків, які померли від COVID-19.