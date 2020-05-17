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17 травня 2020, Київ 09:54
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Українські медики, які померли від коронавірусу – відео

Українські медики, які померли від коронавірусу – відео
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Українські медики, які померли від коронавірусу – відео

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В Україні з понад 17 тисяч виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією – майже 3,5 тисяч – медики. При цьому, скільки летальних випадків серед медперсоналу – точної статистики немає. Кореспондентка телеканалу «Настоящее Время» в Києві Юлія Жукова поговорила з родичами, друзями і знайомими медиків, які померли від COVID-19.

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