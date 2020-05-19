У Харкові через хворих на COVID-19 медиків зачинили інфекційну лікарню

Ганна Бровко

Кожен четвертий випадок COVID-19 у Харкові – у медичного працівника. Обласна інфекційна лікарня переповнена пацієнтами, опорні клініки одна за одною зачиняються на карантин через спалахи всередині лікарень. Хворі, в тому числі і лікарі, лікуються власним коштом. При цьому чиновники звітують про достатню кількість вільних ліжок, засобів захисту і визначених за приписом ліків, а медичні працівники, незважаючи на умови праці, ризики для здоров'я і маленькі зарплати, побоюються говорити про проблеми вголос.

Наприкінці квітня діагноз COVID-19 поставили 81-річній бабусі Олени Баженової. Сім’я не сумнівається, що жінка підхопила коронавірус в одній із лікарень: обидва медзаклади, які вона відвідувала, незабаром зачинили на карантин. Шостого травня пенсіонерка померла, а хворобу виявили і в її чоловіка, дідуся Олени.

«Після свят, після 9 травня, у нього двостороння пневмонія вже була. Одинадцятого числа його перевели спершу сюди, в реанімацію в інфекційній лікарні», – розповідає Олена Баженова.

Людей із підтвердженою коронавірусною інфекцією в Харкові приймає інфекційна лікарня. Минулого тижня її лікарі повідомили родичам, що через переповнену реанімацію дідуся переводять в іншу міську клініку – 13-ту. Але там у медиків виявили коронавірус.

Олена Макаренко, заступник головного лікаря з медсестринства 13-ї міської клінічної лікарні, розповідає, що міська влада ухвалила рішення зачинити медзаклад на п’ять днів на миття. Вона підтвердила, що це пов'язано з інфікованими медиками: «Співробітники – це природний процес, нікуди від цього не подінешся. Ми до цього були готові. Це наша професія, ми повинні надавати допомогу людям у будь-яких ситуаціях. Ви це розумієте».

У п’ятницю 86-річний Дмитро Баженов помер. Кожен день перебування в інфекційній лікарні обходився його родичам у 50-100 євро, хоча, за заявами чиновників, лікування коронавірусу в Україні безкоштовне.

«Нам кожного дня з реанімації виносили списки з ліками. Якщо це реанімація, то списки були мінімум на 2500-3000 [гривень]. У відділенні теж виносили списки, але було менше», – розповідає Олена Баженова.

Головний лікар інфекційної лікарні каже, що медикаментів для лікування супутніх захворювань немає в протокольному списку. Та й тих, що в ньому є, на всіх пацієнтів не вистачає.

«Є «ковідний» пакет – на це виділяються кошти, але їх недостатня кількість, – розповідає Павло Нартов, директор Харківської обласної інфекційної лікарні. – Ви знаєте, що у нас медицина хоч і безкоштовна, але всіх коштів недостатньо. Наприклад, усі препарати для COVID – ті, які є в протоколах, дорогі. Є ліки, які ми призначаємо безкоштовно. Але ті хворі, які мають змогу купити, ми з ними проводимо бесіду – вони купують за свої гроші».

За свій кошт купують препарати для лікування навіть медпрацівники, які заразилися коронавірусом. Але вголос зізнаються про таку проблему тільки волонтерам.

«Це традиційно для постсовкових країн, тому що люди бояться втратити роботу, – каже Ігор Черняк, волонтер, юрист, заступник голови Харківського антикорупційного центру. – А друга причина, як на мене, ще більш ключова – люди не вірять, що це щось дасть».

Із 17 мільйонів гривень, які інфекційна лікарня з початку року отримала для боротьби з пандемією, тільки два з половиною мільйони – державні. Решта – допомога від бізнесменів і великих компаній. Спонсори купують усе: медтехніку, костюми, маски, бахіли, миючі засоби та сміттєві пакети.

Медпрацівники не скупляться на подяку, хоча запевняють, що запасів у них і без цього ще приблизно на місяць вистачить.

Заступниця головлікаря Олена Макаренко, розбираючи гуманітарну допомогу від спонсорів, хвалить захисний спецодяг:

«Це стерильні, хороші. Їх міряли наші дівчата, в них зручно працювати. І ці комбінезончики можна піддавати ще й обробці. Дуже добре. Так, я думаю, що такий комбінезончик – ми його замочимо, виперемо».

Пізніше Олена Макаренко читає на упаковці, що комбінезон одноразовий, і обіцяє не економити, запевняє, що співробітники лікарень будуть використовувати костюми у відповідності до інструкції. Адже й без того кожен четвертий інфікований COVID-19 у Харкові – це медпрацівник.

В обласному департаменті охорони здоров'я заявляють, що рівень захворюваності в регіоні – один із найнижчих по всій країні, а в інфекційній лікарні всього вистачає.

«Це одна з лікарень, яка найкраще оснащена. У плані персоналу – лікарів у них 104%, середнього персоналу – 93,6%, – запевняє Вадим Іванніков, директор обласного департаменту охорони здоров’я. – Якщо брати середню захворюваність по Україні, ми з вами – знизу, на п'ятому місці, у нас захворюваність – 0,25%. Тобто, це показник, який на сьогодні, я скажу так, напевно, дуже непоганий».

Чому родичів пацієнтів просили купувати ліки, буде розбиратися спеціальна комісія. Відзвітувати про результати її роботи в департаменті пообіцяли найближчими днями.

«Харків не готовий. Система наша не готова, – вважає Олена Баженова, онука померлих від коронавірусу бабусі і дідуся – Медики – їм велике спасибі. Вони молодці, вони борються. Я розумію, що у них зараз стан такий – їх поставили на передову, і вони намагаються триматися. Але важко».

Змінити ситуацію може публічність і розголос, вважає Ігор Черняк. Як юрист разом із колегами він готовий безкоштовно допомагати всім лікарям, які, побоюючись втратити роботу, продовжують замовчувати проблеми.

Оригінал публікації на сайті телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»