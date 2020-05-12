Лікарі вже дізналися про деякі способи, якими коронавірус атакує організм

Американське видання The Washington Post переглянуло думки ​тамтешніх учених-медиків про проблеми, спричинені коронавірусом у людини, і про те, як можна лікувати від коронавірусної хвороби COVID-19​.

Багато вчених, як пише Washington Post, дійшли висновку, що більшість руйнувань в організмі внаслідок захворювання COVID-19 відбуваються через дві взаємопов'язані проблеми.

Дві основні проблеми

По-перше, це шкода, яку вірус завдає кровоносним судинам. Це призводить до утворення згустків крові, тромбів, розміри яких можуть варіюватися від мікроскопічних до дуже значних. Багато пацієнтів страждають від інсульту та легеневої емболії, оскільки тромби вивільняються та переміщуються до мозку та легенів.

Дослідження, опубліковане у британському медичному журналі The Lancet, показало, що це може бути пов’язано з тим, що вірус вражає безпосередньо ендотеліальні клітини, які вистилають кровоносні судини.

По-друге, це перебільшена реакція імунної системи людини, штурм смертоносних цитокінових клітин, які атакують заражені вірусом клітини організму, намагаючись «захистити його від загарбників».

Сучасні дослідження та методи лікування зосереджені саме на цих двох явищах.

Судинний вірус

Антитромботичні препарати вже широко застосовуються в деяких шпиталях. Огляд історії хвороб 2773 пацієнтів, опублікований минулого тижня в журналі Американського коледжу кардіології, показує, що ці ліки можуть допомогти найважчим хворим.

Запалення ендотеліальних клітин, які вистилають кровоносні судини, може допомогти розтлумачити, чому вірус завдає шкоди стільком частинам тіла, говорить Мандіп Мегра, професор Гарвардської медичної школи та співавтор дослідження, в часописі The Lancet.

Це означає, що для перемоги над хворобою потрібно більше, ніж просто противірусна терапія, зазначає професор.

«Те, що викликає цей вірус, починається як вірусна інфекція, а потім стає більш глобальним розладом імунної системи та кровоносних судин. Це те, що вбиває людей», – підсумовує Мегра.

Він також додає: «Наша гіпотеза заснована на тому, що COVID-19 починається як респіраторний вірус, а вбиває як серцево-судинний вірус».

Пошкодження нирок

Думки урологів – лікарів, які займаються нирками, розвиваються в тому ж напрямку.

Спершу вони пояснювали часті важкі захворювання нирок пошкодженнями від апаратів ШВЛ та комплексними ліками для пацієнтів інтенсивної терапії, – каже Деніель Батл, професор Медичної школи Ейнберга в Північно-Західному університеті в Чикаго.

Згодом урологи помітили, що пошкодження фільтруючих клітин нирок у пацієнтів відбувається раніше, ніж їм потрібна інтенсивна терапія та вентиляція легень.

Дослідження в Ухані виявили збудника в самих нирках. Це призвело до припущення, що вірус шкодить цьому органу людини.

«Спочатку нічого унікального не було», – каже професор Батл. Але нова інформація «показує, що це виходить за рамки звичайного гострого ураження нирок, яке ми зазвичай бачимо».

Атиповий шлях проникнення

Як і інші коронавіруси, SARS-Cov-2 потрапляє в організм шляхом приєднання до рецепторів АСЕ2, які присутні в деяких клітинах. Але структура шипів цього вірусу відрізняється від інших тим, що дозволяє йому більш щільно зв’язуватися з клітинами. В результаті для зараження потрібно менше вірусних частинок.

Це також допомагає зрозуміти, чому цей вірус набагато заразніший, ніж атипова пневмонія на ГРВІ, каже вірусолог Анджела Расмуссен із Університету Колумбії. За її словами, не можна виключати й інших факторів передачі, включно з кількістю вірусів, які отримують люди, та наскільки чітко вони дотримуються правил соціального дистанціювання.

Потрапивши всередину клітини, вірус розмножується, викликаючи хаос. Рецептори ACE2, які допомагають регулювати артеріальний тиск, є в легенях, нирках та кишечнику – органах, які страждають у багатьох пацієнтів. Це також може бути причиною того, що високий кров’яний тиск став одним із найпоширеніших симптомів у людей, які серйозно хворіють на COVID-19.

За тяжкість захворювання може бути відповідальною генетика

Рецептори АСЕ2 відрізняються у різних людей. Це говорить про те, що саме генетика може пояснити деяку мінливість симптомів і те, наскільки серйозно різні люди хворіють на COVID-19.

«Клітини рецепторів АСЕ2 зустрічаються майже скрізь, що пояснює, чому вірус шкодить усьому тілу», – каже Мітчелл Елкінд, професор неврології Медичного коледжу Колумбійського університету та обраний президент Американської асоціації серця.

Запалення стимулює згортання крові, коли лейкоцити борються з інфекцією. За словами Елкінда, вони взаємодіють із тромбоцитами і активують їх таким чином, що збільшують імовірність згортання крові.

Схожі реакції раніше спостерігалися при важких інфекціях, таких як сепсис. Але про COVID-19 професор Елкінд говорить: «Ми спостерігаємо цей процес у багатьох людей за дуже короткий час, тому він насправді відрізняється від усього».

«Вірус може заразити багато різних частин тіла, і ми не розуміємо, чому в деяких людей він викликає одні проблеми, в інших – інші, а у багатьох людей взагалі жодних проблем не викликає», – підсумовує професор Елкінд.

Однак, як сказав Діпак Бгат, виконавчий директор з інтервенційної кардіології в жіночій лікарні Бостона: «Погляди на науку постійно змінюються. Теорії створюються та відкидаються. Гіпотези коригуються. Це не означає, що ми не знаємо, що робимо. Це означає, що ми вчимося».