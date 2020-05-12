ВООЗ закликає країни бути готовими до нового спалаху коронавірусу після зняття обмежень

Всесвітня організація охорони здоров’я застерегла деякі країни від того, що вони знімають обмежувальні заходи, пов’язані з коронавірусом, не підготувавшись при цьому до запобігання новим спалахам.

Попередження надійшло в той час, як Франція і Бельгія вийшли з обмежень, що тривали протягом кількох тижнів, а Нідерланди 11 травня дозволили дітям повернулися до школи, тоді як Британія окреслила плани відновити роботу економіки.

У ВООЗ попереджають, що без постійного тестування і відстеження контактів тих, хто захворів, країни, які виходять із карантину, можуть зіткнутися з потужною новою хвилею захворювань.

«Я дуже занепокоєний тим, що деякі країни налаштовані на їзду всліпу протягом наступних кількох місяців», – заявив директор міжнародної організації з надзвичайних ситуацій Майкл Раян.

Про новий спалах COVID-19 після зняття обмежень вже повідомила Південна Корея. Про зростання рівня нових захворювань заявила також Німеччина.

У Франції вихід країни із 54-денного карантину був затьмарений чотириразовим збільшенням смертності до 263 у порівнянні з попередніми 24 годинами, а число нових інфікувань подвоїлося.

Влада Росії заявила, що країна «підійшла до пом’якшення режиму обмежень», запроваджених через епідемію коронавірусної інфекції. Як заявив 11 травня на нараді з урядом президент Росії Володимир Путін, запровадження так званого режиму самоізоляції та неробочих днів дозволило загальмувати поширення інфекції. Російський лідер сказав, що з 12 травня повинна відновитися робота промислових підприємств.

Британський уряд розробив «дорожню карту» з поступового зняття обмежень у країні. Влада Великої Британії закликає людей носити маски і повідомляє, що магазини можуть відкритися у червні.

У Китаї, першій країні, яка відновила роботу фабрик й інших підприємств після того, як оголосила про контроль над хворобою, повідомили про 17 нових випадків – найбільший денний приріст від 28 квітня. П'ять із цих випадків зареєстрували 11 травня в Ухані, звідки почався спалах коронавірусу.

У світі 4,1 мільйона людей заразилися коронавірусом, майже 283 тисячі померли.