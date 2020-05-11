Росія, яка вийшла на третє місце у світі за числом інфікованих СOVID-19, розпочинає пом’якшення обмежень

Росія «підійшла до пом’якшення режиму обмежень», запроваджених через епідемію коронавірусної інфекції, передають 11 травня російські інформагенції слова лідера цієї країни Володимира Путіна на нараді з урядом. На думку Путіна, запровадження так званого режиму самоізоляції та неробочих днів дозволило загальмувати поширення інфекції. Російський лідер сказав, що з 12 травня повинна відновитися робота промислових підприємств.

Путін також оголосив про пакет заходів підтримки громадян і бізнесу. Зокрема, удвічі буде підвищений мінімальний розмір допомоги по догляду за дитиною, він складе понад 6 тисяч рублів (це близько 2400 гривень). Всім сім’ям з дітьми до 3 років протягом 3 місяців виплачуватимуть по 5 тисяч рублів (це майже 2 тисячі гривень). Сім’ям з дітьми від 3 до 16 років виплатять одноразову допомогу в розмірі 10 тисяч рублів (майже 4 тисячі гривень).

За даними статистики, станом на ранок 11 травня Росія вийшла на третє місце у світі за числом інфікованих, у цій країні впродовж попередньої доби було виявлено найбільше за весь час число нових хворих на СOVID-19 – 11 тисяч 656. Загальне число інфікованих у Росії сягнуло понад 221 тисячу, померли понад 2 тисячі людей.

Співвідношення інфікованих і померлих у Росії є аномальним порівняно з країнами зі співставним числом хворих. За даними університету Джонса Гопкінса, в Іспанії, де нині 224 тисячі інфікованих, померли майже 27 тисяч людей, у Великій Британії, яка впродовж дня 11 травня витіснила Росію з третього місця, на 224 тисячі інфікованих припадає понад 32 тисячі смертей, в Італії на 219 тисяч – понад 30 з половиною тисяч померлих.