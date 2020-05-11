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11 травня 2020, Київ 18:03
Новини | Коронавірус

Росія, яка вийшла на третє місце у світі за числом інфікованих СOVID-19, розпочинає пом’якшення обмежень

Лікарі в захисних масках у тимчасовому госпіталі, розміщеному у виставковому центрі Crocus City, Москва, Росія, 11 травня 2020 року

Росія «підійшла до пом’якшення режиму обмежень», запроваджених через епідемію коронавірусної інфекції, передають 11 травня російські інформагенції слова лідера цієї країни Володимира Путіна на нараді з урядом. На думку Путіна, запровадження так званого режиму самоізоляції та неробочих днів дозволило загальмувати поширення інфекції. Російський лідер сказав, що з 12 травня повинна відновитися робота промислових підприємств.

Путін також оголосив про пакет заходів підтримки громадян і бізнесу. Зокрема, удвічі буде підвищений мінімальний розмір допомоги по догляду за дитиною, він складе понад 6 тисяч рублів (це близько 2400 гривень). Всім сім’ям з дітьми до 3 років протягом 3 місяців виплачуватимуть по 5 тисяч рублів (це майже 2 тисячі гривень). Сім’ям з дітьми від 3 до 16 років виплатять одноразову допомогу в розмірі 10 тисяч рублів (майже 4 тисячі гривень).

За даними статистики, станом на ранок 11 травня Росія вийшла на третє місце у світі за числом інфікованих, у цій країні впродовж попередньої доби було виявлено найбільше за весь час число нових хворих на СOVID-19 – 11 тисяч 656. Загальне число інфікованих у Росії сягнуло понад 221 тисячу, померли понад 2 тисячі людей.

Співвідношення інфікованих і померлих у Росії є аномальним порівняно з країнами зі співставним числом хворих. За даними університету Джонса Гопкінса, в Іспанії, де нині 224 тисячі інфікованих, померли майже 27 тисяч людей, у Великій Британії, яка впродовж дня 11 травня витіснила Росію з третього місця, на 224 тисячі інфікованих припадає понад 32 тисячі смертей, в Італії на 219 тисяч – понад 30 з половиною тисяч померлих.

Україна дуже добре справляється з кризою коронавірусу – єврокомісар
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Україна дуже добре справляється з кризою коронавірусу – єврокомісар

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