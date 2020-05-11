У Збройних силах подали нові дані щодо захворювань на COVID-19

У Збройних силах України подали нові дані щодо захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 станом на 7-у ранку 11 травня.

Як повідомило командування Медичних сил, на цей час хворих у Збройних силах – 41 особа, при цьому за минулу добу нових випадків не зареєстровано.

Також за період пандемії в Збройних силах одужали 54 особи і 2 людини померли.

Таким чином, порівняно з попереднім днем нових видужалих і померлих немає. Назагал у Збройних силах відтак зареєстровано 97 випадків COVID-19.

А загалом в Україні на ранок 1 травня було підтверджено 15 648 випадків захворювання COVID-19, причому 416 нових протягом останньої доби; з них 3 288 осіб уже видужали, 408 людей померли.

У світі, за інформацією Центру даних про коронавірус Університету імені Джонза Гопкінза у США, на цей час підтверджено загалом 4 116 767 випадків коронавірусного захворювання, з них 282 872 людини від нього померли, 1 411 748 уже видужали.