Відсьогодні в Україні послаблюють карантин: що вже можна, а що ще ні

Після майже двох місяців від початку запровадження карантину Кабінет міністрів починає знімати деякі обмеження. Тепер можна, зокрема, відвідати музей (якщо його керівництво вирішить приймати відвідувачів), стоматолога чи бюро ритуальних послуг. Але дістатися потрібного місця треба буде пішки, власним автомобілем чи на таксі, адже метро ще не працює, а до автобусів і надалі пускають за спецперепустками. Радіо Свобода оглядає зміни, що набули чинності відсьогодні, 11 травня.

4 травня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував пом’якшення карантину з 11 числа.

«Зараз, коли ми вийшли на фінішну пряму, головне – не розслаблятися», – прокоментував він.

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За пару днів уряд оприлюднив постанову, якою дозволив з 11 травня працювати кільком категоріям підприємств з деякими обмеженнями.

Не тільки працівники закладів усіх типів, а й відвідувачі парків та скверів, музеїв, кафе й ресторанів повинні бути в масках (окрім, власне, часу прийому їжі). Працівникам заправок, фінансових установ, салонів мобільного зв’язку, автомобільних салонів та майстерень тепер, окрім обличчя та очей, треба захищати й руки. Маски обов’язкові також для спортсменів під час тренувань.

Постанова дозволяє відновити роботу «закладам побутового обслуговування». Податковий кодекс відносить до цього поняття широкий перелік послуг, наприклад: виготовлення на замовлення та ремонт одягу, взуття, виробів із тканини чи шкіри, меблів, ремонт автомобілів, мотоциклів чи мопедів, техніки, музичних інструментів, виробництво фото, прокат речей, хімчистку, ритуальні послуги. Сюди ж входить робота домашньої прислуги.

Попри дозвіл на роботу низці підприємств, Кабінет міністрів не зняв обмеження з роботи міського транспорту. Мер Києва Віталій Кличко, наприклад, вже заявляв, що після 11 травня транспорт у столиці працюватиме в обмеженому режимі.

Залишаються без змін і заборони на роботу закладів розваг, дитячих садочків і шкіл.

Уряд також подовжив дію надзвичайної ситуації та обмеження на перетин державного кордону, лінії розмежування з окупованими територіями Донбасу та адміністративного кордону з анексованим Кримом – поки що до 22 травня. Втім, прем’єр-міністр Шмигаль вже анонсував , що карантинні обмеження можуть тривати й після цієї дати.

12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. Із 17 березня заборонена робота закладів розваг та громадського харчування (окрім приготування їжі на винос), обмежений рух транспорту. Працюють магазини, де продають продукти харчування, побутові товари, та аптеки. Крім того, 30 квітня Кабмін дозволив відновити роботу 872 ринкам.

Карантин мав тривати до 3 квітня, однак згодом уряд продовжив його ще на три тижні – до 24 квітня, потім – до 11 травня.

7 травня уряд оприлюднив постанову про продовження до 22 травня карантину з деяким його пом’якшенням із 11 травня.