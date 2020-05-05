Шмигаль: карантин, швидше за все, після 22 травня продовжать

Карантин, швидше за все, після 22 травня продовжать, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю «Українському радіо».

«З 11 числа ми можемо піти на перший етап послаблення карантинних обмежень. Проте ми не відмовляємося від карантину. Вчора Всесвітня організація охорони здоров’я продовжила режим пандемії і всесвітнього карантину ще на два місяці. Кабмін поки що на першому етапі продовжив карантин до 22 травня, але скоріш за все, спираючись на дані ВООЗ карантин буде продовжено і надалі з наступними етапами послаблення, якщо це дозволятиме зробити ситуація в країні», – сказав Шмигаль.

За розрахунками уряду, пік захворюваності завершиться 8-9 травня, якщо не буде порушень карантинного режиму. Зараз Україна перебуває «на так званому плато, коли кількість захворілих щодня не змінюється».

Станом на ранок 5 травня в Україні підтвердили 12 697 випадків захворювання на COVID-19. Унаслідок викликаних хворобою ускладнень померли 316 людей. Ще 1 875 пацієнтів одужали.

Через загрозу COVID-19 в Україні Кабінет міністрів запровадив карантин з 12 березня. Тепер його планують продовжити до 22 травня, але з низкою послаблень.