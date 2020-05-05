В Україні підтвердили майже 12,7 тисячі випадків захворювання на COVID-19

Станом на ранок 5 травня в Україні підтвердили 12 697 випадків захворювання на COVID-19, з них 366 протягом останньої доби. Про це повідомили у Центрі громадського захворювання.

Зазначається, що хворобу підтвердили у 881 дитини та 2 479 медиків.

«Усього в Україні досліджено 139 759 зразків методом ПЛР. На амбулаторному лікуванні 8 935 пацієнтів, з них 724 дитини та 2 061 медпрацівник. Усього потребували госпіталізації 3 762 особи, з них 157 дітей та 418 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 167 людей, зокрема одна дитина та 14 медиків», – мовиться у повідомленні.

Від COVID-19 померли 316 людей, зокрема 18 медпрацівників. Одужали 1 875 людей.

У світі на COVID-19 захворіли вже понад 3,5 мільйона людей. більш ніж 250 тисяч людей померли, одужали понад 1,1 мільйона.