У Львові готуються послабити карантин, але статистика щодо хворих зростає

На Львівщині загалом на цей час у 506 осіб підтверджено коронавірусну хворобу. За останню добу COVID-19 виявлено у 33 мешканців регіону. Зараз на стаціонарному лікуванні 200 хворих. За час епідемії від коронавірусу на Львівщині померли 15 людей. Львівська міська рада просить уряд дозволити послабити карантин і вже з 12 травня у місті хочуть відкрити багато закладів, але за умови дотримання умов карантину.

138 пацієнтів перебувають у Львівській обласній інфекційній лікарні. Лише за останню добу шпиталізували 19 осіб різного віку і стану важкості, з яких у 15 підозра на коронавірус. Переважно у більшості інфікованих температура тіла 37-37,2, задишка, кашель, втрата смаку і нюху, слабкість.

Найстаршому пацієнтові – 87 років

«19 людей, яких поклали за добу на стаціонарне лікування, це досить багато. Було 8-11 осіб. Стан різний у кожного і різні симптоми.Найстаршому пацієнтові – 87 років. Це прогнозована ситуація, адже пройшли 2 тижні після свят. Люди зустрічались і спілкувались, контактували з тими, у кого підтверджений коронавірус. Є і цілі родини, забезпечуємо їх усім потрібним», – каже лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної лікарні Наталія Тімко.

Медичний персонал працює по змінах, дехто не хоче наражати на небезпеку рідних і живе у готелях Львова, власники яких надали безкоштовне проживання. Зміна медика триває від 8 до 12 годин. А це не лише лікування хворих, догляд за ними, як потреба нагодувати через шлунковий зонд, контроль за обладнанням, що подає кисень, допомогти пацієнтові повернутись, замінити йому памперс. І все це в захисному костюмі, масці, окулярах. На сьогодні у 62 медичних працівників різних закладів області підтверджений коронавірус.

У регіоні кілька вогнищ спалаху захворюваності, зокрема у Пустомитівському і Буському районах.

Буде зріст хворих при послабленні карантину

«Знаходимо контакти і відправляємо людей на самоізоляцію, з метою запобігання поширення вірусу. Все залежить від того, скільки вогнищ, родин уражені щодо кількості населення. Проводимо протиепідемічні заходи у тих населених пунктах, де спостерігаємо спалах, щоб зупинити поширення. Лікуємо пацієнтів залежно від їхнього стану, важкості дихальних розладів. У нас є факти, що вилікували людину, якій понад 90 років. Це природній процес, що буде зріст хворих при послабленні карантину, але ми не можемо сидіти рік вдома», – сказав Радіо Свобода заступник керівника Департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько.

«Динаміку захворюваності моніторимо»

Міська рада просить уряд послабити карантинні заходи у місті. Очікують, що з 12 травня запрацюють літні майданчики закладів харчування, чимало крамниць, майстерень, перукарень, а головне, що люди зможуть гуляти у парках, скверах, лісових зонах.

Відновлювати нормальне життя міста потрібно

«Ми очікуємо на таке рішення уряду, треба, щоб з’явилось життя і запрацювали магазини, промислова група, але мають бути дотримані правила – рукавички, маски. Літні майданчики теж важливо відкрити, щоб люди себе вільно почували. У нас більша половина підприємств працює. Призупинились ті, де немає попиту на ті чи інші товари. Відновлювати нормальне життя міста потрібно, але ми кожного дня моніторимо динаміку захворюваності», – наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.

На засіданні міського штабу з протидії коронавірусу Львівської міської ради обговорили послаблення карантину для підприємців, опрацювали правила і умови, за яких можна відкривати літні майданчики, також планують відкрити автокінотеатр, який безпечний і розрахований для тих, хто переглядає фільм із власного автомобіля. Також роздумують і про роботу дошкільних закладів, басейнів, дитячих майданчиків. Але відкриття установ і крамниць можливе лише за згоди уряду і при дотриманні умов карантину.

33 нові випадки коронавірусу за останню добу у Львівській області пояснюють тим, що люди спілкувались під час свят, відвідували супермаркети, активно вийшли на вулиці. У минулі вихідні десятки львів’ян можна було зустріти на вулицях Львова, у скверах, на дитячих майданчиках. Помітно збільшився рух транспорту на дорогах міста та області.

Таку легковажність карантином лікарі пояснюють тим, що людям справді хочеться вийти зі своїх домівок на свіже повітря, що люди втомились від сидіння у чотирьох стінах, а, з другого, що втратили страх і розуміння поширення епідемії, бо не бачать, на щастя, на вулицях свого міста десятків автомобілів швидкої медичної допомоги і ритуальних послуг.

Однак медики прогнозують, що з послабленням карантину все ж таки зросте чисельність інфікованих. Але розуміють, що багато людей невдовзі залишаться без засобів існування. Підприємці Львова 1 травня протестували з вимогою дозволити їм відкрити невеликі крамнички і майстерні.

На сьогодні офіційно, за даними Львівського обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних у регіоні зросла у 2,5 рази. Перед початком карантину на обліку було 8,5 тисяч безробітних, нині – майже 22 тисячі. Зменшилась у чотири рази і кількість вакансій на роботу. Неофіційно рівень безробіття, кажуть фахівці, вищий. Тому слід очікувати великого відтоку робочої сили за кордон, як тільки відкриються кордони.